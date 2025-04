Nomád gyermekkuckóval és számos kalanddal kecsegtet húsvétkor az Emlékpark

Páratlan húsvéti hangulattal, programkavalkáddal vár minden érdeklődőt az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A húsvéti hosszú hétvégén nagypéntektől húsvéthétfőig a Kalandos Emlékhely programsorozat kínálata és az utánozhatatlan Szeri Húsvét programjai között a család minden tagja megtalálhatja a neki tetszőt az ünnepi időszak alatt.

Színes ünnepi programokkal várnak mindenkit Ópusztaszeren. Illusztráció: Shutterstock

Ünnepi hagyományőrzések sokasága

Pénteken lesz beszélgetés a folklórról, népi gyerekjátszó és kézművesség, nomád gyerekkuckó, de az őrlésről, a gabonákról és a malomkövekről is tartanak előadást. A nomád gyerekkuckót szombaton is megtalálhatják a fiatalok és szüleik, nagyszüleik. Vasárnap az Emlékparkban található gyógynövényekkel is megismerkedhetnek a látogatók a Szeri Gyógynövényházban és kertben, a folklór ismét szóba kerül, és lesz nomád kézműves bemutató, kemencés látványsütés, és még hosszan sorolhatnánk.

Húsvéthétfőn 10.30-kor a tojáskereséssel indul a program a szegedi tanyánál, majd következik Boka Gábor utcaszínháza, 12.05-kor az ételszentelés az Ányási kápolnánál, utána startol a hagyományos húsvéti locsolkodás és a népszokások bemutatása több közreműködővel, majd a már korábban felsorolt programelemek következnek és zárják az ünnepi kavalkádot.