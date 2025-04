Szinte minden üzlet bezárt, de van itt egy kiskapu, ha valami kimaradt volna a kosaradból

Így alakul országszerte a Penny üzletek nyitvatartása a húsvéti hosszú hétvégén:

Április 18-án zárva lesznek.

Április 19-én a megszokott nyitvatartási időben üzemelnek.

Április 20-án és 21-én húsvétvasárnap és húsvéthétfőn zárva lesznek.

Április 22-től pedig a szokásos időben várják a vásárlókat.

Az Auchan hipermarketek, szupermarketek húsvéti nyitvatartása a következő:

2025. április 18., nagypéntek: zárva

2025. április 19., nagyszombat: megszokott szombati nyitvatartás

2025. április 20., húsvétvasárnap: zárva

2025. április 21., húsvéthétfő: zárva

Csakhogy az Auchannak benzinkútjai is vannak. Az automaták már 0–24 órában nyitva lesznek továbbra is. A kabinok telephelyenként eltérő nyitvatartásban fognak üzemelni, kivétel hétfő, amikor a kabinok zárva lesznek. Az automata terminálok természetesen akkor is kiszolgálják a vásárlókat.

Nagypénteken az üzletek többsége zárva tart, az ünnep előtti utolsó bevásárlásra szombaton, április 19-én nyílik lehetőség, amikor is minden üzlet a szombati nyitvatartással várja a vásárlókat. Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn ugyancsak zárva lesznek az üzletek, amelyek április 22-én, kedden reggel a megszokott időben nyitnak ki újra.

Mi lesz nyitva Szegeden?

Jó hír, hogy a Mars téri piac pénteken 13 óráig, szombaton 15 óráig tart nyitva, majd vasárnap és hétfőn zárva lesznek. Ünnepnapokon általában nyitva tarthatnak a benzinkutak, az ügyeletes gyógyszertárak, az önálló virágboltok, újságosok, édességboltok, valamint a vendéglátó- és szórakozóhelyek.