Különleges kincsek kerültek elő egy elhagyott vidéki házban

Mozgalmas napot tudhatunk magunk mögött: régiségek felfedezése, szárnyaló ingatlanárak, kétségbeesett keresés és rekordkísérlet is történt.

Urbex-kaland Csongrád-Csanádban. Fotó: Dragon Urbex

Arany falióra és pálinkásüveg: titkos kincsekre bukkantak a dédi elhagyatott vidéki házban – urbex kaland óriás galériával

Egy igazi időutazásban volt része a „Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában” Facebook-oldal alapítójának, amikor egy Csongrád vármegyei házban járt.

Szegeden még magasabbra törtek az ingatlanárak, ez vár rád, ha most vásárolnál

Nem lankad a szegedi ingatlanpiac, makacsul emelkednek az árak. Az ingatlanok helyzete most csak az eladói oldalnak kedvez, és ez nagyon nem is fog változni. Meszlényi Tamással beszélgettünk árakról, befektetésről és rejtett költésekről is.

Kétségbeesett üzenet jelent meg a Facebookon, a szegedi színésznő továbbra is keresi a balesete okozóját

A düh és a harag már elmúlt belőle, de még mindig bízik abban, hogy valakinek megszólal a lelkiismerete. Tánczos Adrienn szegedi színésznő súlyos balesetet szenvedett, gázolója cserbenhagyta. Még nem adja fel, továbbra is szemtanúkat és a felelőst keresi.

Óriási segítség érkezett a gazdáknak az aszályos időszakra

Idén sem kell mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat fizetni öntözési célú vízfelhasználás esetén. A kormány átvállalta a termelőktől.

Újabb kártevő jutott be az országba, könnyes búcsút vehet a cseresznyétől

Támad, nemcsak az ágazati szintű ültetvényeken, hanem a háztájiban is, Csongrád-Csanád vármegyére inkább az utóbbi jellemző. A cseresznyelégy okozza azt a kárt a gyümölcsben, amit kukacosodásként ismerünk. A védekezés fontos, de ügyelni kell arra, hogy a vele párhuzamosan a hasznos rovarokat, például a mézelő méhet ne irtsuk.

Rekorddöntésre készül Sinka Zsolt, három kamiont mozgatott meg, nem is akárhogy

Fogával húz el kamionokat Sinka Zsolt. Guiness-rekordra készül.