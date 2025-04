Készülsz utazni? Ezeket a hibákat ne kövesd el, különben üres házra érkezhetsz vissza

– Az első lépés rendkívül egyszerű: ha elutazunk nyaralni, vagy akár csak egy hétvégére is, ezt ne mondjuk el mindenkinek és főleg ne tegyük közhírré a Facebookon. A fotókat csak azt követően tegyük közzé, hogy hazaértünk – kezdte a felsorolást Mészáros Dezső, a távfelügyelettel foglalkozó makói Defence Security Kft. ügyvezetője. Azért kértünk tanácsot tőle, illetve a rendőrségtől, mert a pihenés idejére üresen hagyott ház, lakás – különösen ha nem megfelelően védett – minden betörő kedvelt célpontja. Mivel beköszöntött a jó idő, a kirándulások, rokonlátogatások időszaka, szerettük volna megtudni, miként védekezhetünk ellenük.

Tegyünk meg mindent, hogy ne legyen könnyű célpont az üresen hagyott ház. Illusztráció: Shutterstock

Egy hétvégére is megoldható az őrzés

Mészáros hangsúlyozta, a távfelügyelet előnye az, hogy a rendszer állapotát folyamatosan nyomon követik, a riasztást pedig azonnali reakció követi: az őr a lehető legrövidebb időn belül ellenőrzi az ingatlant, és a gyanús jelet észlel, értesíti a rendőrséget, biztosítja a helyszínt. Egyébként a riasztórendszer telepítése, a házon látható kamera, sziréna, a kiragasztott matrica már önmagában is védelmet jelent – a betörők kerülik a kockázatot. Aki nem szeretné ezt a szolgáltatást egész évben igénybe venni, kérheti csak az elutazás idejére is. Ezt ideiglenesen telepített mobil riasztóval biztosítják. Ez egy hétvégére akár 10 ezer forint körüli összegből is megoldható.

Az üresen hagyott ház ajtóira ügyeljünk

A korszerű elektronikai eszközök alkalmazását egyébként a rendőrség is ajánlja: a vármegyei főkapitányságtól kapott összefoglaló megemlíti, ezek a jelzőrendszerek képesek kép- és hangfelvételt készíteni, és azt mobiltelefonjára továbbítani a riasztás megindításával együtt. Nyaraló, tanyaingatlan, kerti szerszámtároló esetében GSM-miniriasztó vagy napelemről működtethető riasztórendszer is telepíthető. Ajánlják továbbá, hogy az ajtók-ablakok legyenek jó állapotban, és azt is, hogy a kültéri ajtókra érdemes legalább öt pontos biztonsági zárat, valamint hevederzárat felszereltetni. Fontos, hogy a hátsó bejárat, a terasz- vagy garázsajtó biztonságára is figyeljünk – hangsúlyozza a tájékoztató.