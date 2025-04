Mini vidámpark költözött a pláza oldalába, de hamarosan odébb is áll – galériával, videóval

A felnőtteknek a zuhanó torony és a dodzsem kínál izgalmas élményt, de többen felülhetnek a mini vasútra is. Amikor a parkban jártunk, egy kislány fülig érő szájjal ült a mozdonyban, apukájával próbálták ki a játékszert. Liza, szégyenlősen elárulta, hogy nagyon tetszett neki a vonatozás. Apukája örömére már nem először jöttek a vidámparkba. Amióta megnyitott, már kipróbálták a körhintát és az ugrálóvárat is. A kislány nem mindent vállalt még be, egyelőre bátorságot gyűjt több játékszert kipróbálásához is. Ideje még lesz bátorkodni, mert egy hétig biztosan marad a mini vidámpark Szegeden.

Szegeden elhagyatott, szellem járta vidámparkra is van példa, szerencsére ez most nem az. A legelső, ma már nem működő vidámparkot 1964-ben nyitották meg az újszegedi ligetben.