A szanatóriumba menekültek az éhhalál elől a lovak, a tehenek elpusztultak a gondatlan gazda miatt

Mindenki döbbenettel áll a székkutasi tanyán történtek előtt. A környék lakói elmondták, nem most kezdődött az állatok éhezése. Már hosszabb időre nyúlik vissza.

A halálra éheztetett szarvasmarhák tetemei még mindig ott vannak a tanya udvarán. Fotó: Kovács Erika

Nem „tisztázták ki” az anyagiakat

Volt, aki a takarmány házhoz vitelében segített az idős párnak, de nem mindig „tisztázták ki” az anyagiakat. Azóta a férfi, aki kisegítette időnként a párt, már meghalt. A pósahalmi tanyákon élők lapunknak elmondták, úgy is segítettek volna az állatokat éheztetőknek, hogy vevőt küldtek a tanyára, de nem voltak hajlandóak eladni a jószágokat, vagy legalább egy részüket. Inkább hagyták elpusztulni őket. Állítólag az utóbbi hónapokban durvult el a helyzet, amikor az asszony kórházba került, a férfi pedig teljesen elhanyagolta a farmot. Annyi bizonyos, az állattetemek földeletlenül hevernek a tanya udvarán, a még élő állatoktól 1-2 méterre. Nemcsak a tehenek éheznek ezen a farmon, hanem egy ló, a sertések és egy kutya is. A hatóságok tudnak a szörnyűségről és intézkedést ígértek.

Lovak nyargalásztak a szanatórium teraszán és ették a biobúzát

Olyan, hogy éheztek az állatok és kitörtek a tanyákról, hogy élelemhez jussanak, két esetben is előfordult az elmúlt évtizedben. De ilyen, hogy halálra éheztették az állatokat – még soha. Eddig...

Jó tíz éve egy kakasszéki tanyagazda lovakat, kecskéket és birkákat tartott. Nem táplálta rendesen a jószágokat, amik ezért onnan lakmároztak, ahol találtak valamit. Gyakran elszabadultak. Így nem volt ritka, hogy a lovak a kakasszéki bekötőúton vágtattak, veszélyeztetve az arra közlekedőket, sőt, még a szanatórium teraszán is nyargalásztak . Mivel éhesek is voltak, ezért ott lakmároztak ahol csak tudtak, a biobúzában, a lucernásban. A kecskék és a birkák pedig nem válogattak, lerágták még a környékbeli házak kerítéséről a borostyánt is, a birkák pedig a frissen meszelt ház oldalára tették fel a két első lábukat, hogy elérjék a fák levelét. Végül cikkeink és a hatóság nyomására a gazda eladta a tanyát és egy szomszédos településre vitte az állatait. Mindenki fellélegzett Kakasszéken, csak a kérdés az, hogy a jószágok mit ettek onnantól kezdve?