Porba vetnek a gazdák, fullasztó aszály pusztít az Alföldön

Az április az átlagnál is melegebb és szárazabb volt. Az Alföldet csapadékhiány sújtja, szinte porba vetnek a gazdák itt. Súlyos aszály uralkodik térségünkben.

Aszály sújtja az Alföldet, aggódnak a gazdák az idei termésért. Illusztráció: Shutterstock

Meleg és aszály az Alföldön

A 2025. április középhőmérséklete a HungaroMet Zrt. mérései alapján országos átlagban 12,7°C volt, ami 1,3 fokkal meghaladta az 1991–2020-as átlagot. A csapadékos márciust követően az április sokfelé kifejezetten száraz volt. A hónap csapadéka országos átlagban ,az eddig beérkezett adatok alapján ,mindössze 27,4 mm, ami 32%-kal elmaradt az átlagtól (1991–2020-as átlag: 40,3 mm) - derül ki a Hungaromet legfrissebb jelentéséből.

Szokatlanul melegünk volt az előző hónapban Szegeden és környékén. Áprilisban Nyugaton és az Alföld északi részén, köztük Szegeden is általában 12 és 13 fok között alakult a hónap középhőmérséklete. 10 fok alatti értékek csak a magasabb hegyeken fordultak elő. A meleg idő szárazságot hozott magával, az Alföldön többfelé 10 mm alatt maradt a hónap csapadéka.

Csapadékhiány

Már most jelentős az aszály mértéke az Alföldön. Komoly problémákat okoz a csapadékhiány: a vetések nem fejlődnek megfelelően, a gazdák pedig a terméshozam és az állatállomány ellátása miatt is egyre nagyobb aggodalommal figyelik az időjárást. A legutóbbi csapadékos időjárásból Szeged nem kapott. A záporok, zivatarok több országrészben is kiadós mennyiségű csapadékot hagytak maguk, de sajnos az Alföld jelentős része szárazon maradt.

Egyre nagyobb problémát okoz a gazdaságban az aszály jelenléte. A gazdák esőben gazdag májusban reménykednek, hiszen a termőföld rendkívül száraz, helyenként 300–400 milliméter csapadék hiányzik belőle – ez nagyjából az éves átlagos csapadékmennyiség felének felel meg. Olyan súlyos az aszályhelyzet, hogy van, ahol porba vetettek.