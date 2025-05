Szalonnázott, míg áldozatai az életükért küzdöttek! Egy egész családot kivégzett a visszautasított szerető

A Paprika utca hallatán a Tisza-parton a mai napig elborzadnak az emberek. Itt történt a hírhedt baltás gyilkosság.

A szegedi baltás gyilkosság öt életet követelt, az elkövetőt kivégezték. Fotón Vass Gyula, a gyilkos. Fotó: Bátyi Zoltán magángyűjteménye

– Az első gyilkosság után elhatároztam, ha így elmenekülök a tett helyszínéről, hamar elfognak. Ha viszont kiirtom az egész családot, senki nem fogja tudni, ki járt ott – így fogalmazott későbbi beismerő vallomásában Vass Gyula, akinek kegyetlen tettei után végül nem volt menekvés: kivégezték.

A szegedi baltás gyilkosság története: egy nap alatt ölt meg egy egész családot

A 25 éves férfi 1961. április 25-én a kocsmában ivott, majd szeretőjéhez, Forró Máriához indult a Paprika utcába. Az asszony együtt lakott 21 éves fiával, Rozsi Jánossal, annak 21 éves feleségével, 20 hónapos kisfiával és a fiatalasszony 17 éves húgával, Buborék Gizellával. Amikor a portához ért, a kisfiú éppen a belső szobában aludt. Megkörnyékezte Máriát, aki azonban ekkor visszautasította. Pofozkodás vette kezdetét, aztán elszabadult a pokol.

Vass a tűzhely mellől felkapott baltával sújtott le a nő fejére. Ezután feltakarított, hogy ne keltsen gyanút a hazaérkező Rozsinében – őt is megtámadta. Mivel nem esett össze rögtön, újra lesújtott, majd egy késsel szurkálta meg a még életben lévő áldozatait. Falatozás közben történt mindez, ugyanis szalonnát evett a kegyetlen gyilkos, miközben áldozatai az életükért küzdöttek.

A sikoltozástól felriadt kisfiút is megtámadta: fejbe verte, a padlásra cipelte, megszurkálta, majd megfojtotta az ekkor még csak 20 hónapos gyermeket. Később a munkából hazatérő Buborék Gizellát is meggyilkolta, akit előtte meg is erőszakolt. Végül a szintén munkából hazatérő Rozsi Jánossal is végzett.

Az Élet elleni bűncselekmények írása szerint az utolsó gyilkosság után Vass felírta a tűzhely feletti naptárra: „Itt voltam 1961. április 25-én.”

A falinaptár, amire felírta a megtévesztő üzenetét. Fotó: Bátyi Zoltán magángyűjteménye

A szomszédok napokkal később jelezték a rendőrségen, hogy nem látták a családot. A hatóságok 1961. május 2-án fedezték fel a házban holttesteket, amelyeken összesen 80-nál is több sérülést találtak.

Így bukott le Vass Gyula

Vass Gyula, a mindössze 25 éves, nős, szegedi férfi 1961 áprilisában követte el a magyar kriminalisztika egyik legbrutálisabb gyilkosságsorozatát. Két héttel a tett előtt szabadult a börtönből, ahová lopás miatt került. A férfi 1956-ban Angliába disszidált, majd amnesztiával tért haza. Vassról köztudott volt, hogy nőcsábász, aki rendszeresen költötte el erre a célra a saját és felesége pénzét is.