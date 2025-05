A rendőrség megszüntette a nyomozást a felnyársalt béka ügyében

Lapunkban megírtuk, március 15-én Hegyi Endre helyi fotográfus fotózta le és vette videóra, hogy valaki, vagy valakik felnyársaltak egy békát a főtér bronz makettjén, a városháza tornyára. Szegény béka ki tudja, milyen kínokat élt át.

A felnyársalt béka látványa sokakat sokkolt Vásárhelyen. Fotó forrása: Hegyi Endre

Márki-Zay Péter megint kombinált

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere az április 28-i facebookos bejegyzésében azt sejtette az olvasóival, hogy ez az állatkínzás nem volt véletlen. „Március 15-én a város főterén, az ország egyik legtöbb kamerájával felszerelt Kossuth téren, valaki felnyársalt egy békát - szigorúan védett állat, de a kegyetlenség, állatkínzás egyéb esetben is elfogadhatatlan lett volna, a helyszín és az időpont (éppen az általunk szervezett városi ünnepségre időzítve) pedig ismét nem egyszerű vandalizmust sejtet. És mit ad Isten, másfél hónap telt el, és a feljelentésre a számos működő kamera ellenére sem találta meg a tettest a rendőrség.” - írta.

Már nem nyomoznak a felnyársalt béka miatt

Lapunk megkereste a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogyan áll a nyomozás? Megkaptuk a választ. Azt írták, az esettel kapcsolatban a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányságon állatkínzás vétsége miatt ismeretlen tettes ellen indítottak nyomozást. Az eljárást azonban a közelmúltban megszüntették, mivel a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése.

Keresik a lehetőségét, hogy nyilvánosságra hozzák a bűncselekmények felvételeit

Vásárhely polgármestere azt is előrevetítette, hogy változásokat vezetnek be a kamerarendszer működésében. Hogy ez mit jelent, egyelőre nem tudni. Mint megírtuk, a térfigyelők képei tavaly januártól már nemcsak a rendőrségre, hanem a városházára is befutnak, ami a városlakók egy részében aggályokat keltett. Márki-Zay Péter bejelentése szerint állást hirdetnek a közterületek szigorúbb rendjének kialakítására, és keresik a jogi lehetőségét, hogy a kamerák felvételeit nyilvánosságra hozhassák és nyomravezetői díjat ajánlhassanak fel a bűncselekmények tetteseit lebuktatóknak.