Felvette a kamera saját megrongálását és persze az elkövetőt is

– Üzenem, vagy olvasd, ha itt vagy: nagyon buta vagy, ember, mert hiába vágtad el, akksis is és vett téged ugyanúgy! – üzente a napokban az elkövetőnek az egyik makói témájú facebook-csoportban egy háztulajdonos. Az ostoba tettes azt a vezetéket vágta el – ezek szerint hiába – ami a házra szerelt biztonsági kamerát látta el árammal. Az illető bejegyzésében azt is közölte, a biztonsági kamera felvétele nem lesz közkincs, mert az a személyiségi jogok megsértése lenne ebben a szerinte fordított világban. Ugyanakkor azt is jelezte: elmentette arra az esetre, ha az illető újra felbukkanna, vagy esetleg ha eltűnik valami – ez esetben ő viszi el a balhét.

A biztonségi kamera felvétele mire elegendő? Illusztráció: Szabó Imre

Mire jó a biztonsági kamera felvétele?

A bejegyzéshez hozzászólók között, ahogyan az ilyenkor általban lenni szokott, egyből vita robbant ki arról, helyesen cselekedett-e a háztulajdonos. Volt, aki azt írta, mégiscsak közzé kellett volna tennie a tettes fotóját annak érdekében, hogy mások figyelmét is felhívja az illetőre. Azt is megjegyezte valaki, hogy a felvétellel a hasonló esetek megelőzése érdekében nyomban a hatóságokhoz kellett volna fordulni. Ám arra is felhívták a figyelmet többen, hogy valóban nem lenne szerencsés személyiségi jogokat sérteni, még ha jelen esetben ennek praktikus oka is volna, illetve hogy mivel az illető csak jelentéktelen értékű rongálást követett el, valószínűleg eljárás sem indulna ellene. És olyan hozzászóló is akadt, aki megdicsérte a háztulajdonost amiatt, hogy túljárt az aligha jó szándékú rongáló eszén.

Ostoba elkövető másutt is akad

Megszokott dolog egyébként, hogy a térfigyelők felvétele alapján nem tesznek bejelentést, feljelentést, de közösségi oldalak révén jelzik a tettesnek, megörökítették tevékenységét. Legutóbb pár hete Csanádpalotán például nem egy magánember, hanem az önkormányzat kamerája látta, hogy két gyermek egy anyuka kíséretében szétdobálja a főtéri húsvéti dekorációból a fürjtojásokat, majd a szelfipontot is többször megütik. A városháza eltekintett a feljelentéstől, de hangsúlyozták: a továbbiakban nem lesznek elnézőek.