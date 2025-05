Kiderült, ki áll a januári iskolai bombariadók mögött, és az is miért okozott ekkora riadalmat

Januárban számoltunk be arról, hogy Hódmezővásárhelyen a Németh László Gimnázium és Általános Iskolában egyik reggel bombariadó miatt nem kezdődött el a tanítás. Reggel háromnegyed 8-kor már be sem engedték a diákokat az iskolába, és az utcát is lezárta a rendőrség. A fenyegetések országszerte több iskolát is érintettek.

A bombariadó miatt kiürített hódmezővásárhelyi iskola előtt várakozó diákok. Archív Fotó: Donka Ferenc

Országos bombariadó

Szintén ezen a napon az országos bombariadók után Vásárhelyen az esti órákban is kiürítettek két intézményt, ugyanis azok újabb fenyegetést kaptak. A Szent István Általános Iskolát és a Klauzál Gábor Általános Iskolát a rendőrök átvizsgálták, de nem találtak robbanószert. A fenyegetés az egyik tanulótól érkezett.

A vádirat szerint a vádlott általános iskolájában 2025. január 23-án, az országszerte több tanítási intézménynek küldött, fenyegetéseket tartalmazó e-mail üzenetek miatt beszüntették a tanítást és hazaküldték a diákokat. A fiú hazaérve unatkozott, és kitervelte, hogy hasonló üzenetet fog küldeni az iskolájának, hátha akkor bombariadó miatt másnap sem kell bemennie. Kitalált adatokkal létrehozott egy hamis e-mail címet, majd egy mesterséges intelligencia alkalmazás segítségével robbantásokról szóló fenyegetéseket készített.

Egy 14 éves fiú bevallotta, hogy ő fenyegetett robbantással. A bombariadóban több iskola is érintett volt. Archív Fotó: Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség

A fenyegető üzeneteket még aznap kora este, e-mailben elküldte saját iskolájának, egy további hódmezővásárhelyi oktatási intézménynek és két szegedi általános iskolának is. Az intézményekben ezt követően a rendőrség munkatársai bombakutatást végeztek, de gyanús tárgyat nem találtak.

A vádlottat a járási ügyészség folytatólagosan elkövetett közveszéllyel fenyegetés bűntettével vádolja, bűnösségének kérdésben a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.