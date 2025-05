Színészek, műsorvezetők, politikusok – ismert arcok, akik szegedi iskolából indultak

Szerdán elballagtak a végzős középiskolások Szeged és a vármegye összes középiskolájából, hamarosan pedig azok a tablók is kikerülnek a belvárosi kirakatokba, melyeket eddig még nem helyeztek ki. Néhány hétig bárki nézegetheti, melyik iskolában kik végeztek idén, aztán pedig mindegyik bekerül az intézmények falaira, bővítve azok sorát, akikre büszkén gondolhatnak vissza tanáraik.

Számos ismert ember vármegyénkben szerezte meg annak idején érettségijét, például Ördög Nóra is. Fotó: Máté Krisztián

Persze az évek során mindig vannak, akiket az átlagosnál is többet emlegetnek az iskolák: például mert ismertek lettek vagy kiemelkedő eredményt értek el valamiben. Az alábbiakban mi most azokat a celebeket, közszereplőket gyűjtöttük össze, akiket az egész ország ismer és akiknek pályája Szegedről indult vagy legalábbis itt érettségiztek, hogy aztán elinduljanak az ismerttá válás felé.

A Ságvári Gimnáziumban (akkor még így hívták) érettségizők közül rengeteg területen szóródtak szét a később ismertté vált emberek. Itt végzett

Boncz Géza, a 2000-ben elhunyt Karinthy-gyűrűs humorista

Jáksó László jelenleg a közszerepléstől már teljesen visszavonult televíziós és rádiós műsorvezető

Kulka János, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész

Kőhalmi Zoltán Karinthy-gyűrűs humorista,

Mary Zsuzsi énekesnő, az 1968-as Táncdalfesztivál fődíjas és közönségdíjas győztese

Novák Katalin korábbi köztársasági elnök

A Szegedi Radnói Miklós Kísérleti Gimnázium falán is számos olyan tabló függ, melyeken híres embereket fedezhetünk fel. Mivel ezek az interneten is elérhetők, a linkeken önök is megnézhetik, hogyan festett 18 évesen

Czutor Zoltán, a Belmondo együttes frontembere

Hevér Gábor színművész, akit legutóbb a Gólkirályság és a Mi kis falunk című sorozatokban láthattunk

Martonyi János Széchenyi-díjas magyar jogtudós, korábbi külügyminiszter

Ördög Nóra, a TV2 legfoglalkoztatottabb műsorvezetője

A szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban - profiljának köszönhetően - rengeteg színész és művész érettségizett, azóta sokan Jászai- vagy Kossuth-díjasok lettek. Közülük azok, akik televíziós munkáiknak vagy közönségsikereiknek köszönhetően a legismertebbek:

Alföldi Róbert Jászai Mari-díjas színész, rendező, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja

Badár Sándor Karinthy-gyűrűs humorista, színész

Dombóvári Vanda műsorvezető

Kasza Tibor énekes, műsorvezető

Novodomszky Éva műsorvezető

Nyáry Krisztián író

Szekeres Adrienn énekesnő

Zsédenyi Adrienn énekesnő

A felsoroltakon kívül Szegeden érettségizett még Gregor Bernadett - a Jászai Mari-díjas színésznő a Tömörkény István Gimnáziumba járt - és Várkonyi Andrea egykori tévés műsorvezető, aki pedig a Deák Ferenc Gimnáziumban végzett.