Sok ezer forint hever a Centrum-gödör mélyén

A Centrum-gödör évtizedek óta Szeged szégyenfoltja. A nagyjából 15 ezer négyzetméteres telek akár kincsesbánya is lehetne, hiszen a belváros közepén fekszik, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik, így áruháznak, mélygarázsnak vagy társasháznak is kiváló helye lehetne. Mégis: a 80-as évek óta beépítetlenül csúfolkodik. Több mint negyven éve egyszer már elkezdtek itt egy alapozást, majd 30 évvel később, 2009-ben ismét. Mindkét alkalommal mélygarázst és üzleteket építettek volna ide, de első esetben felszámolták a beruházó céget, legutóbb pedig üzletszerűen elkövetett csalás gyanújával nyomozás indult az akkori építtetővel szemben – aki szintén nem sokat dolgozott a területen, de 100-150 millió forintnyi összeget beszedett azoktól, akik előzetesen már befektettek a leendő épületbe.

A Centrum-gödör mélyén – bár első látásra szemétnek tűnik – sokezer forintnyi érték hever. Fotó: Gémes Sándor

Hogy átok ül a területen, vagy valami miatt tényleg nem érdemes itt építkezni, az lehet, hogy még évtizedekig nem derül ki, ahogyan a telek értékét is nehéz megbecsülni. A terület jelenlegi állapota és a felmerülő, tisztázatlan jogi problémák jelentősen csökkenthetik annak piaci értékét. Az azonban biztos, hogy jelenlegi állapotában is több ezer forintot ér a nyáron sokszor bűzössé váló, mocsaras élőhellyé változott telek. Bár első látásra csupán szemetesnek tűnik, ha jobban megnézzük, visszaváltható palackok és alumíniumdobozok hevernek a területen, melyeket nyilvánvalóan buliba induló vagy onnan hazatérő fiatalok, vagy egyszerűen csak a szemetesig elmenni képtelen emberek hajigáltak be. Ezek darabja mint tudjuk, 50 forintot ér, vagyis értéktelennek már semmiképpen nem nevezhető a Centrum-gödör. Reméljük, azért nem ez nyomja majd a legnagyobbat a latba, amikor valaki fantáziát lát majd benne és végre beruházóként kézbe veszi Szeged tájsebének sorsát.