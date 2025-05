Egy férfi öltözködött a játszótér kerítésénél, majd gyanús csomagot találtak a gyerekek Szegeden

Többször próbálkozott, már nem először hagy "meglepetéseket" a szegedi játszótereken egy férfi. Makó után most már Szegeden is cukrosbácsitól tarthatnak az aggódó szülők.

Cukrosbácsi tartja rettegésben a várost. Fotó: Shutterstock

Cukrosbácsi a játszótereket vette célba

Ijesztő fordulatot vett a játszótéri móka, szokatlan esemény zavarta meg a délelőtti játszótéri idillt. Az esetet egy szegedi anyuka osztotta meg egy közösségi posztban. Az anyuka beszámolója szerint kedvenc játszóterükre érkezve egy nagytermetű férfit láttak előlépni a bokrok mögül, aki a kerítés mellett, nyílt utcán öltözködött, majd szempillantás alatt eltűnt.

A történet azonban itt még nem ért véget. A kislány a csúszda közelében egy zacskóba beburkolt, gyanús szagú „meglepetés csomagot” is talált. „Körbejártuk a többi játékszert is, hasonló meglepik után kutatva. Szerencsére nem volt több” – olvasható a bejegyzésben. Mézeskalács lehetett nála, jobb esetben, jegyezte meg a posztoló, utalva arra, hogy bár konkrét szabálysértés nem történt a szeme láttára, a jelenet így is sok szülőben keltett riadalmat. Bármi is volt a csomagban, végül a kukában landolt.

Információink szerint a helyszínre a rendőrség is megérkezett és alaposan kikérdezték anyát és lányát. Az ügyben kerestük a rendőrséget, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket. Komolyabb baj szerencsére nem történt, de az eset rávilágít arra, mennyire kiszámíthatatlan helyzetek adódhatnak még egy látszólag békés játszótéren is. A szülők joggal féltik gyermekeiket. A játszótérnek nem a félelem, hanem a játék terepe kellene, hogy legyen.

Nem ez az első eset a közelmúltban, amikor gyanús alak tűnt fel a gyermekek közelében. Nemrégiben Makón is hasonló férfi tartotta rettegésben a szülőket.