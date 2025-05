Játszótéri cukrosbácsi miatt riadtak meg a szegedi szülők, a rendőrség is megszólalt

Az elmúlt napokban több szegedi szülő is aggodalmát fejezte ki egy furcsa eset kapcsán, amelyben egy ismeretlen cukrosbácsi szerepelt, aki állítólag édességet hagyott hátra egy játszótér közelében. Információink szerint a rendőrség a helyszínre vonult, és rendőri intézkedés is történt. Megtudtuk, mi áll a történet hátterében valójában.

Cukrosbácsitól félnek a szegediek, a rendőrség szerint nincs ok a pánikra. Illusztráció: Shutterstock

Cukrosbácsi a játszótereket vette célba

Ijesztő fordulatot vett a játszótéri móka, szokatlan esemény zavarta meg a délelőtti játszótéri idillt. Az esetet egy szegedi anyuka osztotta meg egy közösségi posztban. Az anyuka beszámolója szerint kedvenc játszóterükre érkezve egy nagytermetű férfit láttak előlépni a bokrok mögül, aki a kerítés mellett, nyílt utcán öltözködött, majd szempillantás alatt eltűnt – írtuk meg nemrég.

A történet azonban itt még nem ért véget. A kislány a csúszda közelében egy zacskóba beburkolt, gyanús szagú „meglepetés csomagot” is talált. „Körbejártuk a többi játékszert is, hasonló meglepik után kutatva. Szerencsére nem volt több” – olvasható a bejegyzésben. Mézeskalács lehetett nála, jobb esetben, jegyezte meg a posztoló, utalva arra, hogy bár konkrét szabálysértés nem történt a szeme láttára, a jelenet így is sok szülőben keltett riadalmat. Bármi is volt a csomagban, végül a kukában landolt.

Válaszolt a rendőrség lapunknak

Információink szerint a helyszínre a rendőrség is kiérkezett, és alaposan kikérdezték az édesanyát és lányát. Cikkünk megjelenése előtt nem sokkal a rendőrségtől azt az információt kaptuk, hogy valóban történt rendőri intézkedés, azonban jelenleg semmi sem bizonyítja, hogy a bokrok közül kilépő férfi hagyta volna ott a meglepetést. A hatóság arra kért bennünket, hogy nyugtassuk meg a szegedieket: nincs ok pánikra.