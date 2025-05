Durvább fenyegetést jelentenek, mint a dióburok-fúrólégy – ezek a kártevők jönnek Magyarországra

A nyugati dióburok-fúrólégy néhány évvel ezelőtti megjelenésére sokan felfigyeltek az országban, hiszen azóta a magánkertekből gyakorlatilag eltűnt az egészséges diótermés. Egy behurcolt faj ugyan nem minden esetben képes tömegesen elterjedni és ezáltal tetemes kárt okozni, ám a klímaváltozásnak, részben az ember általi behurcolásnak köszönhetően a szakemberek immár szinte évente azonosítanak be olyan inváziós fajokat, amelyek új élőhelyükön konkurencia és természetes ellenség híján hirtelen válik komoly kockázati tényezővé. Az Agroinform.hu összegyűjtötte a legnagyobb gazdasági kockázatokat hordozó, hazánkban még jelen nem lévő potenciális új kártevőket, melyek néhány éven belül minden bizonnyal megjelennek majd nálunk is.

A dióburok-fúrólégy mellett a japán cserebogár is nagy veszélyt jelent a növényeinkre. Fotó:Pixabay

Gyümölcsöt, zöldséget is károsít a falánk cserebogár

A gyümölcsfákra, mellettük pedig a lágyszárú növények gyökereire jelenthet nagy fenyegetést a japán cserebogár megjelenése. Ez a kártevő a nálunk elterjedt májusi cserebogárhoz képest jóval falánkabb: közel 300 gazdanövénye van, a gyümölcsfákon kívül a szőlőt is előszeretettel megtámadja, a lárvái pedig a lágyszárú növények (sárgarépa, petrezselyem, pázsitok, szőlő, kukorica) okoznak nagy pusztítást. A Távol-Keletről származó kártevő már Olaszország északi részén és Svájcban is jelen van, de észlelték már Ausztriában és Szlovéniában is. A behurcolást valószínűleg csak késleltetni lehet, hiszen a Japánból kiinduló út nagy részét a faj már sikeresen leküzdötte.

A cincérek, melyek teljes erdőket is kipusztíthatnak

Kína felől terjeszkedik két veszélyes cincérfaj, az ázsai citruscincér, valamint ázsiai hosszúcsápú cincér, amelyek jelentősen képesek károsítani a kereskedelmi forgalomba szánt faalapanyagot, de akár teljes erdőket is kipusztíthatnak. Németország után immár Ausztriában, tehát közvetlen környezetünkben is pusztítanak. Behurcolásuk Kínából főként fertőzött faanyagokkal (legtöbbször építőanyagokhoz használt raklapokkal) történik, vagyis ezeket a göngyölegeket célszerű haladéktalanul megsemmisíteni.