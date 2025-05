Kényes egyensúly

Kétféle embertípust ismerek: az egyik azért panaszkodik, mert ott, ahol él, „nincs semmi”; a másik meg azért, mert „miért van ott valami”. A kettő között kell nekünk, és a település vezetőinek is, megtalálni azt a bizonyos kényes egyensúlyt – hogy mindenkinek jó legyen.

Vajon mi nyílik majd a bezárt húsbolt helyén? A közösségi élethez elengedhetetlen az egyensúly az igények között. Archív Fotó: Török János

Egyensúly és a nép igénye

Amikor az ember már néhány évtizede ír újságot, könnyebben átlátja a folyamatokat – és a „néplélek” működését is. Hányszor találkoztunk már azzal a helyzettel, hogy egy új városrészben a kisgyermekes szülők azon keseregnek: „Miért nincs játszótér?” A nyugdíjasok pedig azon: „Miért nincs a közelben egy olcsó bolt?”

Legyen, vagy ne legyen, ez itt a kérdés

Aztán, telnek az évek, és ünnepélyes keretek között megnyílik az a bizonyos játszótér, majd az a várva várt bolt is. És mi történik? Ugyanezek a kedves lakók most épp azon panaszkodnak, hogy a gyerekek hangosak, kiabálnak. A bolt előtt meg hajnalban folyamatosan csipog a tolató teherautó csipogója. Na most akkor legyen az ember okos…

Mi nyíljon a hentes helyén?

Mindez onnan jutott eszembe hogy a közelmúltban hirtelen bezárt a Szent István tér és a környék egyetlen hentesboltja, a környékbeliek fantáziáját pedig máris beindította, hogy mi nyíljon a helyén. Persze hülyéskednek a kedves Facebook-os hozzászólók, hiszen kinek lenne ma már szüksége egy videokölcsönzőre. Meg aztán írják, hogy kellene egy hurka-kolbászos hely. Persze amikor volt – több mint húsz évvel ezelőtt –, az nem volt jó… Akkor éppen más kellett. Értem én.

Mindenkinek igaza van

Mert minden vitában – így ebben is – mindkét félnek megvan a maga igaza. És mindig a kettő között kell lavíroznunk, keresni az arany középutat. Kedves olvasóink, törekedjünk arra, hogy az életben mindig megtaláljuk ezt a kényes egyensúlyt. Igyekezzünk úgy élni a mindennapjainkat, hogy ne csak nekünk, hanem kedves és tisztelt embertársainknak is jó legyen. Tudom, nem könnyű – de megéri. Köszönöm.