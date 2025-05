Makón elfogytak az eladó telkek, egy képviselő megoldást javasol

– Többször kerestek meg az elmúlt évben fiatalok azzal a problémával, hogy szeretnének a körzetben megtelepedni, állami támogatás igénybevételével építkezni. Eladó üres telek azonban errefelé jellemzően nincs, csak használt házakat kínálnak – mondta Botlik Anita, honnan eredt annak az önálló önkormányzati képviselői indítványnak az ötlete, amit a legutóbbi testületi ülésen előterjesztett. A javaslatban azt kérte, a város a makói 5. körzetben található üres önkormányzati területeket vizsgálja meg, alkalmasak-e beépítésre, és ha igen, nyilvános pályázat kiírásával értékesítse ezeket.

Eladó üres telek lehet ezen a kihasználatlan területen is – mutatja Botlik Anita. Fotó: Szabó Imre

Botlik körzetében 15-20 otthont lehetne építeni

Az előzetes felmérés szerint ebben a választókörzetben ezeket felhasználva 15-20 telket lehetne 4 helyszínen kialakítani. Ezek közül egyet be is mutatott nekünk Botlik: a Kelemen László utca páratlan oldalán mintegy ezer négyzetméternyi, jelenleg nem hasznosított városi tulajdonú földdarab van, ahol 2 teleknek lenne hely. Ezen kívül vannak hasonlók a Tatár és a Nyizsnyai utca között, a Wekerle utca páros oldalán és a Török utcában is.

Mindenki megszavazta a javaslatot

Az indítványt a képviselő-testület olyannyira pozitívan fogadta, hogy többen felvetették: ne csak az 5. körzetben, hanem a város teljes területén tekintsék át, hol mennyi ilyen célra értékesíthető terület van. A képviselői indítványt tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el a testület, Farkas Éva Erzsébet polgármester pedig megígérte, a hivatal illetékesei felmérik az értékesíthető üres önkormányzati területeket a többi városrészben is. Ez a munka információink szerint már el is kezdődött.

Az eladó üres telek a városnak hasznot hoz

Ha ezeket a területeket sikerül értékesíteni, az Botlik Anita szerint kétszeresen is hasznos lesz az önkormányzatnak: egyrészt bevételhez jut, másrészt kiadásoktól szabadul meg – onnantól kezdve ugyanis nem kell költeni ezeknek a területeknek a rendben tartására, gyomtalanítására, az ott esetleg összegyűlő, illegálisan lerakott hulladék elszállítására. A vételi pályázatok kiírására persze még várni kell, hiszen az eladáshoz, ehhez ugyanis a helyi építési szabályzatot is módosítani kell – a teljes folyamat néhány hónapot még biztosan igényel.