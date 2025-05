Nem hiszi el, mi jöhet az elakadásjelző háromszög helyett

Előnyök a motorosok számára

Bár a KRESZ szerint a kétkerekű motorkerékpárok esetében nem kötelező az elakadásjelző háromszög használata, a motorosok számára is előnyös lehet a V16 eszköz alkalmazása. A motorosok gyakran nehezebben észlelhetők az úton, különösen éjszaka vagy rossz időjárási körülmények között. Bár azt is hozzá kell tenni, hogy egy motort könnyebb arrébb tolni az útról mint egy nagyobb járművet. A V16 vészvillogó segíthet abban, hogy a lerobbant motorosokat is időben észrevegyék a többi közlekedő.