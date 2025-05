A fiatalokat nem zavarja, hogy betiltják az energiaitalokat – így játszanák ki a szabályozást

A parlament néhány napja ellenszavazat nélkül elfogadta a törvényjavaslatot, mely megtiltja a 18 év alattiak számára az energiaitalok értékesítését, illetve hogy vendéglátók ilyennel szolgálják ki őket. Az új rend várhatóan júniustól lép életbe, onnantól kezdve ha egy üzlet megsérti a szabályozást, a fogyasztóvédelmi hatóság akár egy évre megtilthatja az alkoholtartalmú ital, az energiaital, a dohánytermék, illetve a szexuális termék forgalmazását. Ha pedig három éven belül ismét megsértik a törvényt, legfeljebb 30 napra elrendelhetik az üzlet bezárását.

Az energiaital hamarosan tiltott áru lesz 18 éven aluliaknak, a fiatalok szerint azonban nem lesz nehéz továbbra sem hozzájutniuk. Illusztráció: Shutterstock

Hiába káros, a fiatalok ezután is isszák majd

Egy felmérés szerint a fiatalok 78 százaléka fogyaszt energiaitalt, és minden ötödik 10–14 éves gyerek rendszeresen iszik ilyet reggelire. Az ebben lévő túl sok cukor és koffein káros a fejlődő szervezetre, ezért tiltották be a 18 éven aluliak számára. Érdekesség egyébként, hogy a kólával nem tették meg ugyanezt, miközben az szintén magas cukortartalmú, és mivel abból a fiatalok többet fogyasztanak, mint az energiaitalokból, koffeinből is be tudnak vinni szervezetükbe ezzel hasonló mennyiséget, mintha energiaitalt innának.

Az általunk megkérdezett fiatalok egyébként hasonlóan értelmetlen tiltásnak érzik ezt, mint az alkohol- vagy cigarettaszabályozást. Mint fogalmaztak, aki akar, ezután is hozzá fog jutni a magas koffeintartalmú üdítőkhöz.

Az idősebbek veszik majd meg a többieknek az energiaitalt

– Vegyük például az alkoholt. Csak szét kell nézni egy hétvégi buliban bármelyik szórakozóhelyen: vajon mitől részeg minden tini kora hajnalban? Nyilván nem a kólától – mondta a 16 éves Csanád, aki szerint pont ennyi értelme van az energiaitalok betiltásának is. Hozzátette: nem a fogyasztás, hanem az eladás van tiltva, vagyis ez csak technikai kérdés, hogyan jut hozzá, aki akar.

– Egy-egy forgalmasabb üzletben a pénztáros nem kér személyi igazolványt az idősebbnek kinéző fiataloktól, szóval nagyon nem is kell trükközni. És vannak olyan üzletek is, ahol ismerős, megbízható vevőknek szintén odaadják az alkoholt. Nyilván így tesznek majd a koffeines üdítőkkel is – mondta a 17 éves Kata. Hozzátette: elég egy társaságban egy olyan, aki már betöltötte a 18-at és máris megvan mindenkinek, amit szeretne inni akkor is, ha valahol erre jobban odafigyelnek.