Brutális árak 33 perce

Milliókat érő földek, Szegeden már egy telek is annyiba kerülhet, mint egy ház

Már egy egyszerű darab föld is milliókba kerülhet. Nem mindegy, hogy a város mely részén helyezkedik el az építési telek. Míg a külvárosokban 5–10 millió forintos telkek is elérhetők, addig a központ közelében akár 20 millió forintot is elkérhetnek értük.

Nem ritka, hogy már egy darab földért is milliókat kérnek el Szegeden és környékén. Megnéztük, mennyibe kerül egy építési telek Szegeden és környékén. Egy építési telek Szegeden sem olcsó, városrésztől függően változnak az árak. Illusztráció: Shutterstock Ennyibe kerül egy építési telek Szegeden Akár építkezne valaki, akár csak befektetésként gondol rá, Szegeden ma már egy telek sem "csak egy darab föld". Az árak gyorsan változnak, és egyre több körülmény befolyásolja, mennyit is ér valójában egy építési terület a város különböző részein. Viszont pozitívumként említendő, hogy városon belül már egy jobb autó áráért is kaphatunk telket, de nem mindegy, hogy milyet. Megnéztük, hogy áll az építési telkek piaca, mi a helyzet azon a fronton. A legolcsóbb építési telek címét Öreghegy szerezte meg. Egyre többen keresnek kisebb telkeket a város zajától távol, de mégis elérhető közelségben. Öreghegyen, a Szegedhez közeli kistelepülési térségben eladóvá vált egy 821 m²- es zártkerti ingatlan, amely ideális lehet hétvégi pihenésre, kertészkedésre vagy akár későbbi beépítésre is. Az ingatlanbazár oldalán 5,5 millió forintért hirdették meg. Eközben a környékbeli árak már jócskán a 10 millió forintot közelítik. Újszegeden például egy mindössze 677 négyzetméteres telek 8,9 millió forintért eladó, a hirdetés szerint fúrt kút és villany is tartozik hozzá. Ugyanennyiért, szintén Újszegeden, egy másik telek is gazdát keres, ennél viszont nincsenek közművek, ráadásul osztatlan közös tulajdonban van, cserébe nagyobb területet kínál. Ára magasabb 9 és fél millióba kerül. 10 és 20 millió közötti telkeket elnézegetve csak a telek nagysága és elhelyezkedése határozza meg annak értékét. Míg Szeged környékén 10 milliónál szinte megállnak az árak, addig Szegedhez közelítve inkább nőnek, körülbelül 5 millió forinttal. Baktón egy viszonylag kisebb méretű telek már a 15 millió határát súrolja. Újszegeden, Szőregen, vagy Szegeden már egy telek ára jóval több, a 20 milliót is elérheti. Tápén még ennél is többe kerülnek. Brutális árak prémium kategóriában A legdrágább meghirdetett telek ára brutálisan magas. Alapterülete hatalmas, akár egy lakópark is elférhetne rajta. A szőregi telek ára borsos, 440 millió forintért lehet a miénk. Egy ekkora telek inkább már befektetőknek van árazva, mintsem egy egyszerű szegedi családnak. Csak ámultunk és bámultunk annak a hirdetésnek a láttán, melyben Szeged-Felsővároson van eladó földrész. A telek a Berlini körút közelében található, szinte majdnem a város lelkében. Talán ez indokolja a 230 milliós összértékét.

