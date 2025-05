Így hozhatod ki a legtöbbet a történelemérettségiből – tanári tanácsok az utolsó pillanatra

– Emellett érdemes átnézni a korábbi érettségi feladatsorokat is. Az új típusú tavaly óta létezik, így abból csak a májusi és az októberi vizsgasor érhető el, de a feladatok struktúrája korábban is ugyanez volt, így az előző évek vizsgakérdéseiből is sokat lehet tanulni. Aki érti a megoldókulcs logikáját, nagyobb eséllyel fog jó válaszokat adni a kérdésekre – tette hozzá.