Betörték a vásárhelyi Fidesz iroda ablakait, a kommentelők szerint beérett a gyűlöletkampány

Péntek este valakik betörték Hódmezővásárhelyen a Fidesz iroda ablakát. A Fidesz Hódmezővásárhelyi Szervezete az alábbiakat adta közzé a hivatalos Facebook oldalán: „Ma este 20 óra körül betörték az irodánk ablakait. Politikai indíttatást nem feltételezünk. Köszönjük a rendőrség gyors és szakszerű munkáját, reméljük minél előbb sikerül elkapni az elkövetőt.”

A Fidesz irodája a Bajcsy utca sarkán áll. Pénteken két ablakát is betörte valaki. Fotó forrása: Fidesz Hódmezővásárhelyi Szervezete

A kommentelők felháborodtak

Bár a szervezet nem tételez fel politikai tartalmat a vandalizmus mögött, a kommentelők annál inkább. Többen feltették a kérdést, Márki-Zay Péter polgármester támogatói elhatárolódtak-e az esettől és elítélték-e a vandalizmus ezen formáját? Volt, aki hiányolta az eset kapcsán a polgármester élő bejelentkezését és felháborodását a történtek kapcsán. Más úgy fogalmazott, beérett a gyűlöletkampány.

Hozzászóló: Ide vezetett az uszítás

Egy hozzászóló megemlítette, „ha akkor nem gondolunk politikai indíttatásra, amikor egy pártiroda ablakát, kettőt is betörnek, akkor mikor?! … Most ”csak” 2 ablakot törtek be. De mi lett volna, ha valaki megsérül?! Mi lesz még az elkövetkező 1 év alatt?

Ide vezetett MZP 7 éve tartó uszítása.”– vélekedett.

Szombaton 10 óráig Hódmezővásárhely polgármestere nem reagált a pártiroda ellen irányult vandalizmusra.

A polgármester szerint minden a Fidesz műve

Márki-Zay Péter az elmúlt években minden vandalizmust a Fidesz számlájára írt. Többek között az Európa parki játszótér egyik elemének megrongálását, a strand vizébe piszkítást, a Németh László utcai szelektív sziget körüli rumlit, a játszótéri macikukák hangmoduljainak eltulajdonítását, a Kossuth téren egy béka felnyársalását, hogy a tüntetésükön esőt intéztek, és a szokásos bejelentkezésének egyik pontja így szólt: Majális Vásárhelyen: ATEV-bűz volt Lázár miatt.