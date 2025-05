Elindult a szökőkút-szezon, de van, amelyik még várat magára

A napokban a medencéjéből kiszedték a leveleket, aztán a helyére vitték az ősszel szétszedett és elszállított elemeket. Ezeket aztán a helyszínen szerelték össze, és már működik is a Korona melletti főtéri szökőkút Makón. Ez hagymavirágot szimbolizál és a legnagyobb a városban. Érdekes, hogy ez az egyetlen, amit nem elég csak letakarni a szezon végén – árulta el róla Fekete Tibor, a Városgazdálkodás helyettes vezetője. A makói szökőkutak szezonja mindig ennek az üzembe helyezésével indul április-május fordulóján.

A főtéri szökőkút már működik Makón. Fotó: Szabó Imre

A Deák Ferenc utcai vízesés sorsa egyelőre kérdéses

Megtudtuk, ezt követte, illetve követi a többi is. Időrendben az első most a Glorius szálló előtti úgynevezett sík lapos szökőkút volt. A következő a Szent János téri csobogó, illetve a Hagymaház előtt álló Múzsák kútja, amelynek éke Fritz Mihály szobrászművész nőalakja. Jó hír, hogy idén várhatóan a Návay-iskola hátsó bejáratánál lévő kisebb szökőkút sem marad szárazon. Az viszont információink szerint egyelőre kérdéses, mikor láthatjuk ugyanezt a piac Deák Ferenc utcai bejáratánál lévő oszlopszerű vízesésnél. Erre az elmúlt szezonban is kaptunk több panaszt és úgy tudjuk, jelenleg is javítják.

A főtéri szökőkút idén eddig nem volt vandálok célpontja

– Rongálások nyomait idén szerencsére nem kellett felfedeznünk a kutaknál – árulta el Fekete. Hozzátette, szerencsére komolyabb karbantartásra sem volt szükség, hiszen ősszel minden szökőkutat úgy állítottak le, hogy előtte alaposan átvizsgálták és télen is rendszeresen ellenőrzik ezeket. Állandó problémát jelent viszont, hogy kavicsokat, illetve szemetet dobálnak a medencéikbe. Ez állandó munkát ad a tisztításukkal foglalkozó embereknek.