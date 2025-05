Elárvult terület Szegeden, ahol még mindig áll néhány kereszt

A Szegeden élők, főleg a környékbeliek, jól ismerik a Tarján széle utca melletti egykori, úgynevezett Gyevi temető történetét, a megszüntetését, és azt is láthatják nap mint nap, hogy a József Attila sugárút felőli részen a gaztengerben, szinte mementóként, még áll egy-két kereszt. Az elmúlt esztendőkben nem sok minden történt. Az egyik oldalon kialakított játszótér és park rendezett, erről a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. gondoskodik – tudtuk meg Makrai László ügyvezető igazgatótól –, a másik oldalon a sugárútig a gazuralom van.

Gazuralom van a Tarján széle utcai garázssor mellett, az egykori Gyevi temető területének egy részén. Fotó: Karnok Csaba

Krónika

Lapunk is rendszeresen foglalkozott a temetőüggyel. 2011 decemberében megírtuk, hogy az 1700-as évektől temetkeztek a Gyevi temetőbe a környékbeliek, a városi tanács 1969-ben záratta be, majd 2001-ben határozott felszámolásáról és az ingatlan értékesítéséről a tulajdonos felsővárosi egyházközség. 2004-ben az OTP Ingatlan Zrt. vette meg, majd 2007-től a J. V. H. 2000 Kft. lett a gazdája, ami időközben megszűnt, és ez a tulajdonviszonyokról a legutolsó információnk. A sírokból a csontokat egyébként a Belvárosi temetőbe szállították át.

Hasznosítás

A terület hasznosítására több terv született. Álmodtak oda szupermarketet, lakóparkot, különböző magasságú házakkal, illetve lakás, kereskedelmi, szolgáltató, oktatási és egyházi funkció is szóba jöhetett volna. A garázssort mindegyik elképzelésnél megtartották volna. Ezzel nincs is baj, cinikusan azt is írhatnánk, hogy a terveknek ez az eleme megvalósult. A környék közlekedését szabályozták volna a beépítés függvényében.

Gazuralom

A szép tervekből eddig semmi sem valósult meg, a gaz azonban meghódította a parlagon fekvő területet. Az aktuális tulajdonosnak kellene gondoskodnia a fűnyírásról, mert a „parlagfűtörvény” szerint szigorúan büntet a Nébih, és nem csupán a parlagfű, hanem minden mérgező, allergén, egészségre ártalmas gyom esetében. Könnyen összejöhet a millió forint feletti bírság.