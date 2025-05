Enyveskezű erdőjáró fosztotta ki az iskola geoládáját, felbecsülhetetlen értékű tárgy is eltűnt

Ünnepi geoláda az erdőben: az Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum tanulmányi erdejében már hagyománnyá vált, hogy különleges ünnepi geoládákat helyeznek ki, amelyek a természetjárás és a közösségi játék, a geocaching kedvelőinek kínálnak élményeket.

A húsvéti geoláda ünnepi meglepetéseket rejtett a természetjáróknak. Fotó: Bánhidy Zoltán

Ünnepi geoláda a tanulmányi erdőben

A legutóbb akkora siker volt az erdészeti iskola Mikulás alkalmából ünnepi geoládává alakult doboza, hogy a geocaching.hu oldal kezelői arra kérték őket, legközelebb áprilisban készítsenek egy húsvéti geoládát.

Korábban Mikulás alkalmával készült ünnepi geoláda az erdészeti iskola tanulmányi erdejében Ásotthalmon. Archív Fotó: Arany T. János

Csokitojások és a logfüzet

A geocaching.hu felkérésére Bánhidy Zoltán, az iskola pedagógusa és diákjai húsvéti témájú geoládát készítettek, amit április 27-ig lehetett felkeresni. A ládában – a szokásoknak megfelelően – apró ajándékok, csokitojások, és egy logfüzet is helyet kapott, amelybe a megtalálók bejegyezhették élményeiket, üzeneteiket, és a játékmenethez szükséges jelszót is megtalálhatták benne.

Eltűnt a húsvéti meglepetés

– A geoláda utolsó napján egy szegedi érdeklődő telefonon jelezte: a ládában már semmi nincs a könyveken kívül, eltűnt minden, még a logfüzet is. Valószínűsíthető, hogy valaki, aki nem értette a geocaching szabályait szándékosan ártott, kifosztotta a ládát – magyarázta a pedagógus. A geocaching egyik alapszabálya, hogy aki kivesz valamit a ládából, helyette valami más apróságot tesz bele – ezzel is fenntartva az ajándékozás örömét. A logfüzet elvétele azonban különösen kellemetlen, hiszen nemcsak a jelszót tartalmazta, hanem a korábbi látogatók kedves bejegyzéseit is.

A kedves üzenetekkel megtelt logfüzet is eltűnt. Fotó: Bánhidy Zoltán

Most először történt ilyen

Az iskola geoládájával most először történt ilyen visszaélés. A szervezők csalódottak, de továbbra is elkötelezettek a természetközeli programok mellett, és bíznak abban, hogy a jövőben ismét tiszteletben tartják majd a közösség szabályait és szellemiségét.