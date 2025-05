Évekig üresen állt a szegedi ingatlan, most patika nyílt benne

Szegeden, Tarjánban két szalag tízes között üzemelt évekig egy kétszintes épületben az a pénzintézet, aminek több neve is volt a keresztségben, emlékeim szerint szerepelt a cégéren a Takarékbank felirat is, de egyszerűbb, ha úgy fogalmazunk, a mostani MBH Bank a jogutódja. Nagy volt a forgalma, magánszemélyek és vállalkozások bonyolították falai között pénzügyeiket, ezért is nagy volt a meglepetés és a döbbenet, amikor bezárt. Senki sem gondolta, gyógyszertár nyílik a helyén.

A napokban nyílt meg Tarjánban a Benu Gyógyszertár. Fotó: Imre Péter

Évekig üresen

A megszüntetett takarékfiók épülete sokáig üresen, elhagyatottan állt, éveken át „kerülgettük”. Nem történt semmi. Sajnáltuk, hogy nem működik többé, mert minden környéken élő – én is közéjük tartoztam – másutt, lakhelyétől jóval távolabb intézhette utána a pénzügyeit. Magam először a Honvéd téri fiókot favorizáltam – az esett útba napközben –, majd bezárása után következett a Mikszáth és a Kölcsey utcai. Közben a környékbeli gyógyszertárak is bezártak, a legközelebbi a Budapesti körúti és a Víztorony téri volt. Az egykor élettel teli épületre már ügyet sem vetettek a tarjániak és a felsővárosiak, hiszen nem változott semmi, siettek a dolgukra, és elkönyvelték magukban: végleg üres, kihasználatlan marad.

Gyógyszertár

A közelmúltban azonban nagy lett benne a sürgés-forgás, munkások dolgoztak, vagyis gazdája lett az értékes ingatlannak. Megindultak a találgatások. Akadtak, akik úgy vélték, ismét egy bank nyit fiókot, de lehurrogták őket. A napokban fény derült a titokra: feltűnt a homlokzaton a Benu Gyógyszertár felirat, és megnyitotta kapuit Szeged legújabb patikája. Kijelenthetjük: nagy szükség volt rá a környéken.