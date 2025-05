Botka szerint elvennének 588 milliót, a minisztérium szerint ez teljes félreértés

A szegedi városvezetés meglepetéssel és értetlenséggel fogadta, hogy a kormány 588 millió forintot kíván beszedni tőlük a helyi iparűzési adó többleteként – írja az Index.

Újabb pénzügyi vita alakult ki a szegedi városvezetés és a kormány között a helyi iparűzési adó többletbefizetése kapcsán. Fotó: Török János

Kovács Tamás gazdasági alpolgármester szerint ez az újabb teher különösen problémás, mivel az önkormányzat már így is 5,1 milliárd forintot fizet be szolidaritási hozzájárulásként, ami jelentősen meghaladja a korábbi évek terheit. Szerinte a Megyei Jogú Városok Szövetsége tavaly év végén jelezte a kormánynak, hogy ne kelljen plusz befizetéseket teljesíteni, ha már eleve növekedett a szolidaritási hozzájárulás.

Egyeztetések a helyi iparűzési adó többletfizetése miatt

A portál cikke szerint Botka László, Szeged polgármestere ezért konzultációt kezdeményezett Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszternél, hogy tisztázzák az ügyet. A minisztérium ugyanakkor azt állítja, hogy a találkozót már régóta leegyeztették, és a polgármester eddig még egyszer sem vett részt a Versenyképes Járások Program miniszteri konzultációin.

Emiatt szerintük félreértés, hogy a kormány „elveszi” a pénzt: valójában fejlesztési forrásokat garantálnak a járás számára.

A minisztérium azt is hangsúlyozta, hogy a kormány nem most fordít először figyelmet Szegedre: emlékeztettek a BYD elektromosautó-gyár megvalósítására, amely szerintük nem véletlenül, hanem kormányzati támogatással érkezett a városba. A tárca továbbra is várja a városvezetést, annak ellenére, hogy eddig nem éltek a párbeszéd lehetőségével.