Eltűnik a nyereség hetven százaléka és ez úgy tűnik, nem jelent problémát

A Hódfó a tavalyi, várható 50 milliós adózott eredményhez képest idén csak 14,3 milliót vár.

A Hódfónak hímzőműhelye is van, ahol a hagyományos vásárhelyi hímzéssel készülnek dísztárgyak, ruhadarabok. Illusztráció: Shutterstock

A dolgozók 94 százaléka megváltozott munkaképességű

A hódmezővásárhelyi önkormányzat tulajdonában lévő Hódfó Kft. három telephelyen működik, tevékenysége öt részre osztható. Gyártanak illatosítókat, van papírműhelyük, varrodájuk, szereldéjük és hímző műhelyük is. Főként bérmunkát végeznek. A 161 dolgozó 94 százaléka megváltozott munkaképességű, akiket belügyminisztériumi pályázatból foglalkoztatnak. Másik bevételük üzleti partnereiktől származik, akik a társadalmi felelősségvállalásban ily módon vesznek részt.

Jól dolgozott a korábbi vezető, mégsem választották újra

A Hódfó legutóbb azért került a hírekbe, mert a vezetői pályázaton, január 1-jétől, nem a régi vezetőt választották újra, aki az elmúlt években mindig pozitív szaldókkal zárta az évet – 2023-ban például 40 milliós nyereséggel –, hanem a Márki-Zay Péter köreihez tartozó, az előző ciklusban önkormányzati képviselő Lőkösné Nagy Saroltának szavaztak bizalmat a jelenleg is többségben lévő MMM-es (Mindenki Magyarországa Mozgalom) képviselők, annak ellenére is, hogy az új ügyvezetőnek vállalkozói és vezetői tapasztalata sem volt. Erre egyébként akkor Márki-Zay Péter nevetgélve azt mondta, vezetői tapasztalatként fel lehet sorolni a kisdobos csoportvezetőségtől kezdve a családanyai tevékenységig mindent. Január 1-jétől tehát Lőkösné Nagy Sarolta, volt önkormányzati képviselő vezeti a Hódfó Kft.-t, a megbízatása 5 évre szól. Ő ismertette a társaság 2025-ös üzleti tervét.

A Hódfó óvatosan becsüli a várható eredményt

– Törekszünk az eddigi eredmények megtartására és a fejlődésre is, de óvatosan becsültük a várható pozitív eredményt – mondta. A fejlesztések közül megemlítette, idén fedett kerékpártárolót és targoncatárolót építenek, két munkaterembe klímát szerelnek fel, elektromos kézszárítókat is vásárolnak, korszerűsítik az épületek világítását. A munkavállalóknak cafeteriát vezetnek be a második félévtől. Az üzleti eredmény függvényében, a korábbi évekhez hasonlóan, év végi jutalmat is terveznek. A kiadásokat csökkenteni, a bevételeket növelni kívánják, utóbbit hatékonyabb városi marketinggel.