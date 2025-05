Nem az erdő a megoldás a Homokhátság problémájára, de a válasz sokakat kiakasztott

A klímaváltozás hatásait már nemcsak a híradásokból, hanem a hazai erdők állapotán is érezni lehet. A Homokhátság térségében végzett friss terepi vizsgálatok aggasztó képet festenek az ültetett erdők jövőjéről. Döbbenetes tanulságú kisfilmet forgatott az ásotthalmi erdőben a Zöld Gerilla mozgalom Tölgyesi Csabával, a Szegedi Tudományegyetem adjunktusával. A Homokhátság talajnedvesség-szintjét vizsgálták egy speciális eszköz segítségével.

Továbbra is tragikus a helyzet. A Homokhátság térségében végzett friss terepi vizsgálatok aggasztó képet festenek az ültetett erdők jövőjéről. Archív Fotó: Török János

Homokhátság és a talaj nedvességtartalma

A Zöld Gerilla mozgalom kezdeményezésére egy szakmai terepbejárás során a talaj nedvességtartalmát mérték a Homokhátságon, Ásotthalom mellett. A Zöld Gerilla gazdálkodók, ökológusok, tájgazdálkodással foglalkozó agrár- és vízügyi szakemberek és városi civilek által közösen alapított mozgalom, melynek legfőbb célja a tájgazdálkodás fogalmát bevinni a köztudatba. A csapat Tölgyesi Csabát, a Szegedi Tudományegyetem adjunktusát, az MTA-DE Lendület Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport tudományos munkatársát kísérte el az erdőbe. A videóban a Homokhátság talajnedvesség-szintjeit vizsgálják, kiemelve a növénytípusok és a vízmegtartás közötti kapcsolatot. Egy nedvességmérő segítségével szemléltetik, hogyan változik a talajnedvesség különböző mélységekben, rávilágítva a homokos talajok vízgazdálkodási kihívásaira.

Erdőtelepítés válságban: a fenyvesek pusztulása

A homokos talajokban különösen fontos a víz mélyebb rétegekben történő megőrzése, hiszen a felszíni rétegek a napsütés és szél hatására gyorsan kiszáradnak. A mérés azonban nemcsak száraz adatokat tárt fel, hanem egy komolyabb problémára is rávilágított: az 1970-es évektől telepített fenyvesek és más idegenhonos erdőállományok rossz állapotban vannak. A 40-50 éves fák tömegesen pusztulnak, és az újratelepített, pár éves facsemeték is már kiszáradtak. A jelenlegi szabályozás kötelezi a tulajdonosokat a területek újratelepítésére – még akkor is, ha az gazdaságilag már nem térül meg.

Természetközeli megoldások a klímaváltozásra

A szakértő szerint a megoldás a természetközelibb hasznosítás lehet: gyeptelepítés, őshonos fűfajok visszatelepítése, esetleg extenzív legeltetés vagy méhlegelők létrehozása. Ezek nemcsak jobban alkalmazkodnak a homokhátsági adottságokhoz, de uniós támogatások révén hosszú távon is fenntarthatóbb megoldást kínálnak. Tölgyesi Csaba a videóban kifejtette, hogy a helyzet világos üzenetet hordoz: a korábban alkalmazott erdőtelepítési modellek ideje lejárt, és eljött az ideje az ökológiai szempontokat figyelembe vevő, alkalmazkodó tájhasználatnak a klímaváltozás sújtotta Homokhátságon.