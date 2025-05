Megszületett a döntés az idősek jogosítványáról

Az Európai Unió új, egységes szabályozást vezet be a jogosítványokkal kapcsolatban, amely minden tagállamra érvényes lesz. Ennek részeként létrejön egy digitális jogosítvány, amelyet mindenhol elismernek, és a személyautó- és motorkerékpár-vezetői engedélyek érvényességi ideje egységesen 15 év lesz. 2028-tól fokozatosan lejárnak a 2013-ban kiállított dokumentumok, 2033-ra pedig minden jogosítványra az új szabályozás lesz érvényes. Az EU nem írja elő kötelező orvosi vizsgálat bevezetését, ezt a tagállamok maguk dönthetik el – így egyes helyeken elég lehet egy önértékelés is a jogosítvány megújításához. Az idősek jogosítványa is téma volt.

Az idősek jogosítványa: döntött az EU. Fotó: BearFotos

Idősek jogosítványa: megszületett a döntés

A sonline.hu cikke szerint külön szabályozás nem vonatkozik majd az idősebb sofőrökre, így nem fogadták el azt a javaslatot sem, hogy a 70 év felettiek vezetői engedélyének érvényessége csak 5 év legyen. Az új rendszer a fiatal, kezdő sofőrökre viszont szigorúbb szabályokat vezet be az első két évben, például szigorúbb sebességkorlátozásokat. A cikk megemlíti azt is, hogy sok idősebb vezető már évtizedek óta biztonságosan közlekedik, ugyanakkor a jogosítvány megszerzésének költségei jelentősen megnőttek, ami egyre inkább megnehezíti a hozzáférést.

Az is kiderült a cikkből, hogy egyelőre nem tudni, hogy a magyar hatóságok milyen konkrét megoldást választanak és szükség lesz-e orvosi vizsgálatokra a jogosítványok megújításakor.

A szakértő szerint változtatni kellene

Ahogy korábban írtuk, Kapitány Tibor szerint egyes országokhoz hasonlóan Magyarországon is szükség lenne arra, hogy a 65 év feletti vezetők rendszeresen közlekedési szakemberek felmérésén vegyenek részt.

Ez nem azt jelenti, hogy meg akarjuk vonni az idősektől a vezetés lehetőségét, hanem hogy biztosítsuk, hogy akik az utakon vannak, azok valóban alkalmasak is erre

– tette hozzá.