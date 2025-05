Megtudtuk, mit hoz a BYD a szegedi ingatlanpiacon, milyen plusz költségekkel kell számolnunk ingatlanvásárláskor

Bár az árak folyamatosan emelkednek, egyre több eladó ingatlant találhatunk. Meszlényi Tamás ingatlanközvetítő szerint az ingatlanok árai már nem fognak csökkenni és ennek több oka is van. A közeljövőben további emelkedésnek lehetünk tanúi, habár a BYD Szegedre érkezése és a gazdasági változások hatására a piacon már elértük a tetőpontot. De mit jelent ez a vásárlók és eladók számára?

Az ingatlanok helyzetéről beszélgettünk a legújabb podcast adásunkban. Fotó: Török János

Az ingatlanok helyzete változatlan

A panellakások árai például már jóval elhagyták a lélektani határt, de sokan éppen most keresik az eladó otthonokat. Ingatlanvásárlás előtt azonban lehetnek rejtett költségek is, amiről senki sem beszél. De vajon ezek ellenére érdemesebb albérletet fizetni vagy inkább saját ingatlant vásárolni? Meglepő, de a szakértő szerint, még ilyen árak mellett is, jobban megéri saját lakásban gondolkodni. A legújabb podcastben alaposan körbejártuk az ingatlanpiacot városunkban. Nagyon sok hasznos tanács elhangzott.