Ingyen elvihető kincsek, amik pillanatok alatt tűnnek el

A Facebook Marketplace ma már nemcsak a használt cuccok tárháza, hanem az ingyen elvihető holmik virtuális piactere is. Egyfajta digitális lomtalanítási tér. Seperc alatt elfogynak az ingyen kínált dolgok, nem egyszerű lecsapni rájuk, itt az "aki kapja marja" elv uralkodik. Az ingyen elvihető cuccok reneszánszukat élik. A spórolás, az újrahasznosítás mellett egy másik ok miatt működik jól az efféle kereskedelem: a jó érzés, hogy valakinek még pont jól jöhet, ami nálunk már csak útban van.

Az ingyen elvihető cuccok most pillanatok alatt gazdára találnak nem csak az online, de az offline térben is. Illusztráció: Shutterstock

Az ingyen elvihető dolgok reneszánsza

A legtöbb ingyen elvihető tárgy nem kacat, csak épp nincs már helye ott, ahol eddig otthon volt. A kanapé nem szakadt, a könyv nem hiányos. Az ingyen elvihető nem azt jelenti, hogy értéktelen csak azt, hogy valaki már nem tart rá igényt. Böngészve a Facebook piacterét talán olyan dolgokra bukkanhatunk, ami már boltokban egyáltalán nem kapható, vagy csak borsos áron. Ilyenek például az ódon antik bútorok, amiket egy kis átalakítással modernné vagy újabbá lehet varázsolni. Sokan foglalkoznak például bútorok restaurálásával. Ingyen megszerzik, ráköltenek egy minimális összeget, majd eladják az átalakított és felújított bútort. Az újrahasznosítás körbeért, semmi sem vált hulladékká.

Nemcsak a Facebookon bukkannak fel az ingyen elvihető holmik. A Jófogás, az Adokveszek oldalak is tele vannak hasonló ajánlatokkal. Az online tér mellett az offline világban is hódít az újrahasznosítás: Szegeden már szinte megszokott látvány, hogy a feleslegessé vált tárgyak az utcára kerülnek egy „elvihető” felirat társaságában. A paneltömbök között gyakran a kukák tetején vagy azok mellé helyezve várják új gazdájukat a csomagok. Sokszor még egy óra sem telik el, és a csomagnak már hűlt helye. Az utcai elvihető tárgyak mellett minden évben eljön a lomtalanítás ideje is, amikor hivatalosan is kitehetjük a megunt holmikat. A tárgyak új életre kelhetnek a garázsvásárokon is, igaz, ott nem minden ingyen van, de sokszor jelképes összegért cserélnek gazdát a portékák. Szegeden rendszeresen szerveznek ilyen eseményeket, legutóbb például Tápén és Petőfitelepen nyíltak meg a garázskapuk. Mi is ott jártunk.