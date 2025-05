Akkora villám csapott le Ásotthalomra, hogy az ivóvíz, az áram és a net is veszélybe került

Ásotthalmon súlyos fennakadásokat okozott egy villámcsapás múlt héten szombaton, amely az ottani vízműtelepet érte el – a következmények a település ivóvízellátását, az áramszolgáltatást és az önkormányzati működést is érintették. Az események után közel egy héttel még mindig zajlanak a helyreállítási munkálatok.

Egy hete akadozik az ivóvízellátás Ásotthalmon. Az Alföldvíz Zrt. vízműtelepén folyamatosan dolgoznak a probléma elhárításán. Fotó: Arany T. János

Ivóvízellátás és jogos panaszok

A villámcsapás következtében az ásotthalmi víztorony és a vízkezelőmű több technológiai berendezése is meghibásodott. Ennek eredményeként a település ivóvízellátása csak tartalék kútról volt biztosítható, és Papp Renáta polgármester szerint a vízminőség pedig több paraméter tekintetében eltér a hatályos szabványértékektől. A polgármester úgy véli, a lakosok telefonhívásai és aggódó kérdései jogosak, azok a szolgáltatás stabilitását és a víz minőségét kérdőjelezik meg.

Áramszünet is volt

Az Alföldvíz Zrt. ideiglenesen lajtos kocsikból biztosítja a megfelelő minőségű ivóvizet a Tölgyfa utcai vízműtelep előtt, amíg a hiba teljes elhárítása meg nem történik. A probléma nem csak az ivóvízellátást érintette: több háztartásban is áramszünet lépett fel, továbbá az internet- és mobilhálózati szolgáltatás is akadozott. Az önkormányzatnál is technikai leállások történtek, több helyen anyagi kárt okozva.

Szűkszavú szolgáltató

Papp Renáta polgármester közleményében hangsúlyozta: a szolgáltató tájékoztatásai eddig szűkszavúak voltak, ezért írásban kérte az Alföldvíz Zrt.-t, hogy adjon egyértelmű, részletes információkat a lakosság számára. A polgármester szerint jogosak a lakók aggodalmai az ellátás stabilitása és a vízminőség kapcsán, és elvárható a szolgáltató részéről a korrekt kommunikáció. A település vezetése és a szolgáltató egyaránt azon dolgozik, hogy a lehető leghamarabb visszaálljon a megszokott rend, és újra biztosított legyen a megfelelő minőségű, zavartalan ivóvízellátás.

Kérdéseinket feltettük

Kérdéseinket (Mikorra várható a hiba elhárítása? A jelenleg biztosított hálózati víz minősége megfelelő-e?) mi is feltettük az Alföldvíz Zrt. illetékeseinek, ahonnan Diós Zsolt kommunikációs főmunkatárstól azt a választ kaptuk május elsején, hogy kérdéseinkre készítik a válaszokat.