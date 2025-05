Jegyzet 4 órája

Milyen ember az, aki halálra éhezteti az állatait?

Azt hinné az ember, hogy azok, akik tanyán élnek és állatot tartanak, szeretik a jószágot. Hál’ Istennek, ez a többség esetében így is van. Neve van a tehénnek, birkának, de még a tyúknak is. A tanyai emberek hajnalban kelnek, hétvégén és ünnepnap is, mert a jószág az első, utána ül csak le reggelizni a gazda, ha az állatait már jól lakatta. Az etetések között is kijárnak, rá-ránézni az állományra, mert ahogy a mondás tartja, „A jó gazda szemétől hízik a jószág.”.

Sok tanyai embert ismerek, akik lelkiismeretesen, rengeteg munkával, sokat költve takarmányra és a szükséges állatorvosi költségekre, nevelik az állataikat. De kivétel, mint mindenhol, ezen a területen is akad. Milyen gazda az, aki hagyja éhen veszni az állatait ? A jószág nem bicikli, hogy odatámasszák az épület oldalához, ha nincs kedvük a kerékpározáshoz... Éhező jószág. Aki ennek a felelőse, remélhetőleg megkapja a méltó büntetését. Fotó: Kovács Erika A jószág nem szenvedhet! Most egy székkutasi eset borzolja a kedélyeket. A környéken élők már nem bírták tovább nézni az állatok szenvedését és jelzéssel éltek a hatóságok felé, hogy tegyenek valamit. Úgy tudjuk, 9 szarvasmarha pusztult el, amik tetemei már közel két hónapja hevernek temetetlenül, a még életben maradottak közvetlen közelségében. Ezek az állatok pedig éheznek, akárcsak a ló és a kutya is. A több hetes tetemek mellett álldogáltak Kilátszanak az állatok bordái, látszik, hogy már alig van jártányi erejük. Amikor a szomszéd földjén állva fotóztam a szerencsétlen sorsú állatokat a társaik napon összeaszott, több hetes hullája mellett, rám néztek, szinte könyörögtek, hogy adjak enni nekik, vagy szabadítsam meg őket ezek közül az aljas körülmények közül. Erre nekem sajnos nincs lehetőségem, ez az illetékes hatóság dolga, és az ígéret szerint meg is teszik a szükséges lépéseket. Hogy lehet így bánni az állatokkal? Milyen lelke lehet annak az embernek, aki így bánik az állataival? Azt remélem, aki felelős a jószágok éhezéséért, nem ússza meg ejnye-bejnyével. Nagyon szigorú büntetést érdemel.

