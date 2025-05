Volt, aki tízezret is adott egy adagért, Szegeden nemes célért rotyogtak a fazekak – galériával, videóval

Jótékonysági pikniket tartottak szombaton a Mátyás téren. A Szia, Korábban érkeztem főzésen közel 20 csapat vett részt: ételeiket adományért vásárolhatták meg a rendezvényre kilátogatók.

A Mátyás téri jótékonysági pikniken minden falat egy jó ügyet támogatott. Fotó: Török János

– Több éve hagyomány, hogy októberben szervezünk egy ilyen eseményt, de sokan tették szóvá, milyen sokat kell várni rá, így lett egy tavaszi rendezvényünk is. Immár harmadik alkalommal támogatjuk a Korábban Érkeztem Alapítványt. Tavalyelőtt még szakadó esőben tartottuk, most jóval szerencsésebbek vagyunk az idővel – mondta el lapunknak Hunyadi Anna szervező.

Zsíros kenyértől a pörköltig rengeteg ételből lehetett választani

A főző csapatok között baráti társaságok és cégek is voltak, többen egyfajta csapatépítő programként tekintettek erre a napra. Készült hamburger, palacsinta, pörkölt és leves is, és sokan hoztak süteményt.

A Mátyás templom szeretetkonyhájának csapata zsíros kenyérrel, gofrival, hagymalevessel kínálta a vendégeket. A legnépszerűbb ételük pedig a csőregefánk volt, melyet házi lekvárral kínáltak.

A jótékonysági ebédért nem sajnálták a 10 ezer forintot sem

– Nagyjából 800 darabot sütünk ki, 22 kiló lisztből gyúrtunk tésztát – mesélte Karancsi Eszter csapatvezető, aki arról is beszélt, milyen érdekes műfaj ez az adományért fogyasztható ebéd.

– Látszik, milyen különböző gondolkodásúak az emberek. Van, aki azt mondja, csak kóstolni akar és nem ad pénzt, más egy adag ételért bedob 10 ezer forintot – árulta el.

A csapatok egyébként nemcsak a finom ételekkel, de különböző egyéb módszerekkel is igyekeztek standjukhoz csábítani az éhes vendégeket. Az úgynevezett sárkánylecsót például mindenki tudta, mikor készült el, mert percekig ettől zengett az egész tér. A különleges egytálételt egyébként megérte kipróbálni, hiszen többféle húst, cukkinit és fürjtojást is főztek bele. A Tichy-Rács család pedig táblán adott tájékoztatást arról, mely tagjuk mivel járult hozzá a nap sikeréhez. Volt, aki ételt, más pálinkát főzött erre a napra, de orvosi tanácsadást és focibajnokságot is ígértek, hogy a legidősebbek és a legfiatalabbak is hasznosnak érezhessék magukat a nap folyamán.