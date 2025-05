Elszabadult kaktuszok fenyegetik a hazai növényvilágot, az ásotthalmi tanyavilágban is találtunk belőle – videóval

Magyarországon egyre nagyobb aggodalomra ad okot az inváziós kaktuszfajok, különösen a heverő medvetalpkaktusz (Opuntia humifusa) terjedése, amely már Szeged környékén és a Homokhátságon is megjelent. Az ásotthalmi tanyavilágban az egyik tanya előkertjét teljesen benőtte a kaktusz, bár úgy tűnik, oda ültették őket.

Látványos, de ökológiai veszélyt jelent. Kaktusz népesített be egy előkertet az ásotthalmi tanyavilágban. Fotó: Karnok Csaba

Kaktusz az Alföldön: dísznövényből veszélyforrás

Mivel éppen senkit nem találtunk otthon, ezért nem volt kit megkérdezni. A kaktusz eredetileg dísznövényként került hazánkba, de az évek során kiszabadultak a kertekből, és alkalmazkodtak a természetes élőhelyekhez. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és az Ökológiai Kutatóközpont is figyelemmel kíséri a kaktuszok terjedését. Kelemen András, a Kaktuszok a természetben Facebook-oldal alapítója, térképet készített a kaktuszok előfordulási helyeiről, amely szerint már 76 helyszínen találtak ilyen növényeket, többek között Ásotthalmon is.

Veszélyeztetik az őshonos növényfajokat

A szakemberek szerint az inváziós kaktuszok veszélyeztetik az őshonos növényfajokat, valamint megnehezítik a mezőgazdasági és rekreációs területek hasznosítását. Ezért fontos a lakosság bevonása a megfigyelésbe és az eltávolításba, hogy megakadályozzák a további terjedést. A helyi közösségek és a természetvédelmi szervezetek együttműködése kulcsfontosságú a kaktuszok elleni küzdelemben. A lakosság aktív részvétele és a szakemberek irányítása mellett remélhető, hogy sikerül megfékezni az inváziós fajok terjedését, és megőrizni hazánk természeti értékeit.

Fotó: Karnok Csaba

Pálma, banán a kivadult kaktuszok mellett

Az utóbbi években szokatlan látványosságok bukkantak fel Szegeden és környékén: kivadult kaktuszok, fagytűrő pálmák, sőt, banánfák is díszítik a tájat. A természetkedvelők és szakemberek egyszerre csodálkoznak és aggódnak a mediterrán növények előretörése miatt – nemcsak a kertekben, hanem a természetes élőhelyeken is. A különleges növények iránti rajongás ugyanis nem áll meg a kaktuszoknál. Nemrégiben hatalmas vitát váltott ki, hogy a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. három előnevelt, fagytűrő pálmát ültetett a Glattfelder Gyula térre. A pálmák azoknak a fáknak a helyére kerültek, amelyeket vihar döntött ki. Egy általunk megkérdezett erdőmérnök szerint a pálmák jól néznek ki, különlegesek, és vonzzák a turistákat. A globális felmelegedés miatt a kertészkedők körében egyre gyakoribbak a banánfák is – Szegeden több száz példány élhet.