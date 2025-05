A troll szoborra milliókkal többet költ a város, mint a helyi művekre

Hódmezővásárhely az alföldi képzőművészet központjává vált, számos jeles alkotóval büszkélkedhet a város, elég ha Tornyai János, vagy Endre Béla munkásságát nézzük. A Vásárhelyi Őszi Tárlat is immár 71 éves múltra tekint vissza, a kerámia szimpózium is messze földön híres. A mai képzőművészek között is több országosan elismert alkotó él a városban, közöttük Munkácsy-díjasok is. A város közterületeit is díszítik vásárhelyi alkotók munkái.

A vásárhelyi képzőművészek szobrának egyik esetleges helyszíne a Tóalj utcai park. Fotó: Kovács Erika

Jó nagy troll lesz a Kása erdőben

A szoborkérdés az április végi közgyűlésen került elő, ahol a közgyűlés Márki-Zay Péter polgármestert támogató többsége megszavazta, hogy egy dán madárodú- és újrahasznosító művész Hódmezővásárhelyen készítse el a 156. trollját, méghozzá újrahasznosított anyagokból. A hatalmas troll a Kása erdőbe kerül, egy nehezen megközelíthető helyre, a művész, a vásárhelyi látogatásakor már ki is nézte a fát, ami mellé, vagy köré készíti a szobrát.

A polgármester nem utasítja el, "csak azért", mert nem a vásárhelyi ízlésvilágot tükrözi

– Amikor kihangsúlyozzuk, hogy egy dán, nemzetközileg ismert szobrász, nagy idegenforgalmat generálni képes műve és/vagy helyi, magyar vásárhelyi művészeknek a művei, nem célszerű szembeállítani a két lehetőséget. A magyar kultúra befogadó jellege mindig is fejlődött a külső hatások által. Vagyis ezért én nem utasítanám el Thomas Dambo műveit, azért mert nem a vásárhelyi ízlést, vagy fazekasvilágot tükrözi. Nincs magyarabb étel, mint a lecsó, pedig a paprika amerikai – érvelt Márki-Zay Péter, hogy szerinte miért is fontos a troll szobor Vásárhelynek.

A Tóalj utcai új park is szóba jöhet a helyi képzőművészek szobrának

A közgyűlési többség megszavazta Thomas Dambo szobrára a 32 millió forintot, és azt is, hogy a következő 5 éves ciklusban 20 milliós keretösszeget biztosítanak a vásárhelyi, vagy a városhoz kötődő szobrászok által készítendő köztéri alkotásra, amit majd pályázat útján választanak ki és a Kossuth tér felújított részét, vagy a Tóalj utcán újonnan kialakított parkot, esetleg a Hősök terét díszítse. Hogy mikor és milyen feltételekkel írják majd ki a pályázatot, egyelőre nem lehet tudni.