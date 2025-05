Bundás kedvencek és csúszó-mászó lakótársak: ezek a legnépszerűbb kisállatok Szegeden – videóval

A hörcsög, a tengeri malac és a nyúl örök kisállatok, sosem mennek ki a divatból. Népszerűségük titka, hogy könnyen szelídülnek, szeretik a törődést, és igazi ölelni való kis barátokká válnak. A hörcsögök, főként a dzsungáriai törpehörcsög és a szíriai aranyhörcsög kiemelten népszerűek gyermekes családok és fiatal párok körében, mert kis helyet és gondozást igényelnek, könnyen tarthatóak és rendszeres foglalkozással annyira szelídekké válnak, hogy a tenyerünkből esznek. Csak akkor harapnak, ha veszélyben érzik magukat. Szaguk van, de kisebb mértékben, mint például a tengeri malacnak, mivel kisebb testűek. A tengeri malacok társas lények, úgynevezett kolóniákban élnek, legalább hármat ajánlott együtt tartani. Ha egyikük elpusztul, a többiek is megsínylik. Velük szemben a hörcsög nem igényli annyira a társaságot. Egyedül is eléldegél terráriumában – tudtuk meg az egyik legnépszerűbb szegedi díszállat kereskedés dolgozóitól.

A kisállatok közül a hörcsög és a díszhal viszi a prímet, de a kígyó sem ritka az otthonokban. Fotó: DM

Kígyót kisállatként

Az általunk felkeresett kereskedés elsősorban édesvízi halakra specializálódott, de a díszmadarak szerelmesei is találnak itt kedvükre valót: színpompás, változatos hangon éneklő papagájok éldegélnek az üzletben a gazdira várva. Emellett a terrarisztika kedvelőit sem éri csalódás: kaméleonok, gekkók, szakállas agámák és teknősök is megtalálhatók a kínálatban. Kígyót és siklót nem tartanak, viszont az valóban látszik, hogy a hüllők népszerűsége az elmúlt években megnőtt. Ma már az sem ritkaság, ha valaki pitont vagy különféle kígyófajtákat tart otthonában. Az biztos, nagy bátorság kell ahhoz, hogy egy fedél alatt éljünk egy több méter hosszú csúszómászóval. Látogatásunk során megsimogattunk egy szakállas agámát az üzletben, az egyik eladó elmondása szerint ő is hű társ tud lenni, a vállunkon órákon át elüldögél. Még a színét is változtatja.

A kisállattartás sokak számára nemcsak hobbi, de felelősségvállalás és életforma is. Egy kisállat, legyen az hörcsög, tengeri malac, nyúl, hüllő vagy akár egy díszhal, társaságot nyújt és örömet hoz a mindennapokba. Különösen a gyermekek számára jelenthet fontos tapasztalatot a gondoskodás, az empátia és a rendszeresség megtanulásában. A kisállatok legtöbbször kisebb helyigényűek, kevesebb gondozásra van szükségük, mint például egy kutya vagy macska, mégis ragaszkodóak és sokszor meglepően intelligensek.