Rollerezni bárki tud, de jövőre már nem mindenki foghat kormányt

2026-tól új szabályozás lép életbe a közlekedésben. A KRESZ módosítása külön szabályokat határoz meg az elektromos rollerekre. A cél a biztonság növelése és a közlekedési kultúra javítása.

Akkor ez most milyen jármű? És mehet a gyalogosok között a járdán? Ezt is tisztázza majd az új KRESZ a jövőben. Fotó: Karnok Csaba

KRESZ: 2026-tól jön a rollerreform

Az új szabályozás értelmében az irányjelzést a manőver megkezdése előtt legalább két másodperccel el kell indítani, és azt a manőver befejezéséig folyamatosan jelezni kell. Ugyanakkor ez a kötelezettség nem vonatkozna azokra a kerékpárosokra és rolleresekre, akik kézmozdulattal jeleznek. Az egyeztetések során felmerült egy új fogalom, a „védelmi sáv” bevezetése is: ez az úttest szélén egy körülbelül egy méter széles képzeletbeli sávot jelentene, amelyet a lassan haladó, sérülékeny közlekedők – például kerékpárosok, rolleresek vagy gyalogosok – számára külön közlekedési területként kezelnének, különösen az elsőbbségadás és irányváltás szabályai szempontjából.

KRESZ-módosítás: motoros rollerek besorolása

A készülő új KRESZ szerint az elektromos rollereket két kategóriába sorolnák: kisteljesítményű és nagyteljesítményű motoros rollerekre. Jelenleg a KRESZ nem ismeri ezt a járműtípust.

Az új besorolás szerint kisteljesítményű motoros rollernek számítanak a legfeljebb 1000 wattos, 35 kg alatti, 25 km/h-nál nem gyorsabb járművek. Ezekre kerékpáros szabályok vonatkoznának, és nem lenne szükség jogosítványra vagy biztosításra, de csak 12 év felettiek vezethetik, és főútvonalon kizárólag kerékpáros felfestés esetén közlekedhetnek, védőfelszerelés viselése itt kötelező lenne.

A nagy teljesítményű rollerek (1000 watt felett, 35 kg felett vagy 25 km/h felett) segédmotoros kerékpárnak minősülnének. Ezekhez kötelező biztosítás, bukósisak és a 40 km/h-s sebességkorlát betartása szükséges, nem közlekedhetnének gyalogosokkal megosztott területeken – például járdán, kerékpárúton vagy kerékpársávon.

Mit mond a szakember?

Egy gépjárművezető-képző szakoktatóval, Sándor Zsuzsannával beszélgettünk a témáról. A szakembert általánosságban kérdeztem, szerinte milyen módosítások lennének indokoltak. – Nehéz ezeket a járműveket kategorizálni, épp ezért nem is tudják jogilag egyszerűen szabályozni őket – kezdte a szakember, aki szerint a jelenlegi állapotban a rolleresek gyalogosok és autók között is közlekednek, ami különösen veszélyessé teszi őket. – Kicsik és gyorsak, szinte észrevétlenek, és sokszor még a kerékpárosoknál is kiszámíthatatlanabbak. Az apró kerekeik miatt pedig könnyen balesetveszélyes helyzetbe kerülnek – magyarázta.