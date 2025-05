Traktorzúgással és lángosillattal ünnepeltek a települések Eperjesen – galériával, videóval

Értékeiket mutatták be az eperjesi és környékbeli települések május 1-éjén. A kulturális és a gasztronómiai örökség is helyet kapott a rendezvényen. Volt minden, a pálinkaversenytől az agárfuttatásig. Az eperjesi lángos is szerepet kapott, ami tavaly még a helyi értéktárba is bekerült.

Hogy fért meg Eperjesen egymás mellett a lángos, a pálinka, a traktor és a horgászbot? Remekül! Fotó: Kovács Erika

Retro hangulatot teremtettek

– A Hungarikum pályázatnak köszönhetően szervezhettük meg a programot, ahol a nemzeti és helyi értékeinket mutathatjuk be. Célunk, hogy ne csak Eperjes, hanem a könyék települései is mutassák meg gasztronómiájukat, kulturális örökségüket. Idén a Békés vármegyei Gádorosról, Csongrád-Csanád vármegyéből pedig Derekegyházról, Fábiánsebestyénről, Szentesről is érkeztek. Mindenki külön asztalon mutatja be a települései értékeit, kincseit. A cél a helyi és a nemzeti identitás erősítése – mondta Kabainé Tóth Andrea a program főszervezője.

Számos programmal készültek és próbáltak retró hangulatot is idézni. Még szerdán este májusfát állítottak a Király-tó partján lévő parkban, volt fáklyás felvonulás is, amin sokan részt vettek. Ezt a célt szolgálta május elsején a traktoros felvonulás is. Az első traktort Kabai Mátyás polgármester vezette.