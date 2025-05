Látványos művelet: így rakták vonatra a negyvennégy tonnás Lynx harcjárműveket – galériával

Közel harminc harcjármű utazik a bakonyi gyakorlatra, köztük 4 BTR típusú páncélozott szállító hadijármű, Lynxek, és ARV Buffalo harcjárművek álltak fel a vasúti pőrekocsikra. A mozdony összesen 2200 tonna súlyt kell, hogy vontasson.

Ilyet sem látni mindennap, kiképzésre indultak a vásárhelyi katonák, vonaton szállítják a Lynx harcjárműveket. Fotó: Kovács Erika

Kicentizve álltak rá a vasúti kocsikra

– A katonák egy vasútmódszertani foglalkozás után kezdenek hozzá a járművek vasúti kocsira állítására. Mivel a harcjárművek napszak korlátosak, ezért a Lynxek már tegnap éjszaka kiérkeztek a vasútállomásra – mondta Nagy Zoltán törzszászlós, aki kiemelte, sok az újonc katonájuk, vannak olyanok, akiknek ez az első, vagy a második vasúti „berakásuk”.

– A harcjárművek vezetőinek a vasúti kocsikra álláskor nincs egyszerű dolguk, hiszen mindössze 1 centiméteres tűréssel dolgozunk, ami nagy pszichés megterhelést jelent az újonc katonáknak.

A szerelvény 2200 tonna összsúlyú, ami már erősen igénybe vesz egy fővágányt is. Egy Lynx súlya 44 tonna, a harci súlya, amikor üzemanyaggal és lőszerrel is fel van töltve, ennél is nehezebb. ARV Buffalo harcjárműveket, „bikákat” is felrakodunk, ezek 57 tonnásak. A járművek 1 hónapig lesznek a Bakonyban.

A Lynx harcjárművek vezetői és az irányítók összhangban dolgoztak

Nagy Zoltán azt is elmondta, négyfajta pőrekocsi található a szerelvényben, vannak köztük német, osztrák és magyar kocsik is, amiket pont az ilyen nagy súlyú technikák szállítására fejlesztettek ki. Mindegyiknek más az adottsága, másképp kell a harcjárműveket rögzíteni.

Minden jármű pőrekocsira állításához két ember szükséges, a jármű vezetője és az irányító, aki kézjelekkel segíti a felállást. A felrakodás zökkenőmentesen és gyorsan történt.