Dráma, könnyek és egy kis nevetés, ott voltunk a magyarérettségi startjánál – galériával

Csoki, cukor és utolsó jó tanácsok

– Ebben van minden tudásom – osztotta ki a csokikat az egyik tanárnő, más viszont inkább a gumicukorban hitt.

– Karikázd be, mire kérdeznek rá. Nagyon figyelmesen dolgozz. És a fogalmazás legyen legalább 500 szó – darálta Klenyán Judit az egyik teremben. – Azt hiszem, ez már inkább csak lelki támogatás. De hátha valakinek pont ez ragad be az utolsó pillanatban és jelent majd segítséget – mondta lapunknak már az ajtón kívül a tanárnő, aki bevallotta: ilyenkor mindig végigizgulja a vizsga idejét. – Aztán délután én is megnézem a feladatlapot, átgondolom, mik lehetnek a helyes megoldások és csak utána nézem meg, mit írtak a diákjaim. És remélhetőleg mindezek után megállapítom, hogy nem volt felesleges az elmúlt négy év – mondta.