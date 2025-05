Hatalmas bulival és remek hangulattal rúgta ránk az ajtót a május – galériával, videóval

Német Ferenc paprikás krumplija

A munka ünnepe a nemzetközi munkásmozgalmak által kiharcolt ünnepnap, a legtöbb országban hivatalos állami szabadnap, amely a munkások által elért gazdasági és szociális vívmányokról hivatott megemlékezni. Itt most arról emlékeztünk, hogy jó enni, inni és együtt lenni. Együtt voltak az emberek a szegedi Fidesz majálisán is, ahol idén is többek között Német Ferenc önkormányzati képviselő sürgölődött a bogrács mellett kezébe nagy fakanállal. A Fidesznél házi paprikás krumpli-főző versenyt rendeztek, négy bográcsban főtt az étel, amit minden csapat mással – lecsókolbásszal, virslivel, kolbásszal, vagy éppen csülökkel – gazdagított.

Szakszervezet és az önkormányzat

A liget bal oldala hagyományosan a pártoké, szakszervezeteké, a színpadé és a vidámparkosoké. Itt láthatjuk az évről-évre az egyre kisebb területet elfoglaló szakszervezetet, a szegedi majális egyetlen szakszervezetét, a Postás Szakszervezetet. Az önkormányzatnál hatalmas volt a tömeg, jól fogyott a sült kolbász, a tűző nap ellen az önkormányzati hetilapból, a Szegedi Tükörből hajtogatott papírcsákóval védekeztek a nyugdíjasok. A színpadon épp egy gyerekcsoport táncolt, a vidámparkban pedig kígyóztak a sorok a legnépszerűbb menet előtt.

