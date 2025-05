A száj- és körömfájásnak itt esélye sincs, az állatok majáliskor is produkálják magukat

Nyitás előtt már sorokban várakoztak. Sokan választották a majális programjául a Szegedi Vadasparkot. A látogatók többsége kis- és nagycsaládos volt, akik örömmel ismerkedtek meg a park lakóival. Akinek szerencséje volt, testközelből is megcsodálhatta a vadmacskákat és az állatok királyát, ám a legtöbb állat inkább az árnyékban vagy karámjában keresett menedéket a meleg elől. Nem mindegyikük barátkozott még meg a hirtelen jött meleg idővel. A madarak szívesen daloltak a bámészkodó gyerekeknek, míg a kecskék szinte könyörögtek egy-egy falatért az állatkerti eledelből. Egymást öklelve tátották szájukat.

Sokan választották programként a Szegedi Vadasparkot majáliskor. Archív fotó: Karnok Csaba

Majális a Szegedi Vadasparkban

Megleshettük a vadaspark borjúfókáinak ügyességi bemutatójának tréningjét is. A főpróbát délelőttönként tartják, míg az éles attrakciókra a délutáni órákban kerül sor. Peti, Helga és Milo látványos mutatványokat adtak elő karikákkal és labdákkal, jutalmuk természetesen bőséges adag apró hal volt. A nap folyamán látványetetéseken is részt vehetnek az érdeklődők, amelyeket különböző időpontokban tartanak, így minden korosztály számára jut izgalmas pillanat az állatok etetésének megfigyelésére. A vadaspark különleges vendége egy arapapagáj, aki parancsszóra ráül a látogatók vállára, és fotózkodik velük.

Egy általunk megkérdezett család gyermekükkel érkezett, aki most először láthatott testközelből olyan állatokat, amelyek a világ különböző pontjairól származnak. Már régóta tervezték, hogy ellátogatnak a Szegedi Vadasparkba, véleményük szerint ez a hely kicsiknek és nagyoknak egyaránt remek program, nemcsak május elsején, hanem az év bármely napján. A természetközeli, fákkal benőtt sétányokon kellemes sétákat tehetünk, miközben akár a barnamedvét is megleshetjük, ahogy a kifutójában pihen.

A ragadós száj-és körömfájás nem korlátozta a majálist, egyelőre a szigorú hatósági előírások nem érintik a látogatókat, a vadaspark továbbra is zavartalanul működik. Amennyiben a helyzet rosszabbodna, az előírások szerint a szegedi állatkert korlátozásokat vezetne be az állatgyűjtemény védelme érdekében, amely számos veszélyeztetett, sőt kipusztulás szélén álló fajt is magában foglal, mint például az indiai orrszarvú, a mezopotámiai dámszarvas és az ázsiai elefánt.