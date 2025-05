A Tiszán már bevethető, a Marosra még vár a makói polgárőrök új motorcsónakja – galériával

– Ez egy Mariner típusú, olasz gyártmányú hajó. Korábban a rendőrség kezelésében volt; a makói polgárőrség tavaly kapta meg és a városi önkormányzat támogatásával sikerült felújítani, üzemképes állapotba hozni – mondta a szombati polgárőr nap legnagyobb attrakciójáról a Marosmenti Polgárőr Egyesület szakmai alelnöke, Oláh Sándor. Megtudtuk, 50 lóerős, kétütemű motorral rendelkezik; ennek egyetlen hátránya, hogy sokat fogyaszt, óránként 10 litert. Az eredeti elképzelés az volt, hogy a csónakot vízre is bocsátják, ez azonban a folyó alacsony vízállása miatt meghiúsult. Így az érdeklődők és a meghívott vendégek a szárazföldön, a Maros-parti zöld háznál nézhették meg.

A makói polgárőrség csónakja – a fedélzeten Kneip Alexandra ifjúsági polgárőr, mellette Óvári Árpád elnök. Fotó: Szabó Imre

A Marinert a Tiszán vetik be

A rendezvényre a makói polgárőrök – bemutatva és népszerűsítve tevékenységüket – elhozták teljes járműarzenáljukat. Így 2 autó, 3 bicikli és 2 roller is látható volt, amelyeket a vármegyei, illetve az országos polgárőr-szövetségtől kaptak. Mint kiderült, rendelkeznek egy másik, kisebb és mozgékonyabb motorcsónakkal is, amit akár most is vízre tehettek volna – ez viszont éppen szervizben volt. A Marinert egyelőre a Tiszán, a szegedi vízi rendőrök munkáját segítve tudják bevetni a makói polgárőrök, de ha több lesz a víz a Marosban, itt is használni fogják.

A polgárőröket Farkas Éva Erzsébet makói polgármester is köszöntötte. Fotó: Szabó Imre

Járőrözik is a makói polgárőrség

A Marosmenti Polgárőr Egyesület 2021 végén alakult meg. Óvári Árpád elnök azt mondta, a makói polgárőrök száma szépen gyarapszik – jelenleg 42 fővel működnek és van köztük 7 fiatal is. A társaság Makón rendezvényeket biztosít, autóval és gyalogosan járőrözik rendszeresen, amikor szükséges, ügyel a külterületi földekre és magányosan élő időseket is látogat. Igyekszik segíteni a rendőrség munkáját, de a kiszombori határrendészekét ugyancsak. A hajókra többek között ez utóbbi miatt, az illegális migráció elleni küzdelemben is szükség van

– Mindenkit szívesen látunk, aki csatlakozni szeretne hozzánk. Igazából egyetlen feltétel van, aminek meg kell felelni: a büntetlen előélet. Ifjúsági polgárőr pedig már 14 éves kor felett is lehet bárki – mondta Óvári.