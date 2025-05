Elképesztő vandalizmus, nem ezt a sorsot érdemelné az ikonikus épület – videóval, galériával

Az idén 124 éves, egyébként országos műemléki védettség alatt álló mátyáshalmi iskola a hódmezővásárhelyi önkormányzat tulajdona, amely hagyja pusztulni az épületet, még arról sem gondoskodnak, hogy zárva legyenek az ajtajai.

Ebben az iskolában nagyon sok diák tanult meg írni, olvasni. Műemléki védettséget élvez ugyan, de az épületet nem védi semmi, az ajtajai tárva-nyitva állnak… Fotó: Kovács Erika

124 éve épült a mátyáshalmi iskola

Hajdan Hódmezővásárhelyen negyven tanyai iskola működött. Ezekbe olykor 2-6 kilométerről jártak a gyerekek, így az oda- és hazajutás is komoly teljesítményt jelentett.

A tanyai iskolák egyike volt a mátyáshalmi katolikus népiskola, amely Hódmezővásárhelytől 13 kilométerre, a Csomorkányi út mentén található. A téglával borított épületet, a homlokzatán 2001-ben elhelyezett márványtábla szerint, 1901-ben építették és az 1960-as évekig működött. Az épület 2008-ban kapott országos műemléki védettséget.

Az előző vezetés a teljes felújítását tervezte

Az utolsó pozitív hír az épülettel kapcsolatban 2017 őszén érkezett. Akkor, még a korábbi, fideszes vezetés 5 millió forintot különített el a felújításra. Első lépésben a beázást kívánták megszüntetni, ami akkor meg is történt. A teljes rekonstrukciót 2019-re tervezték befejezni. Már ebben az időben is vandálok pusztítottak az épületben. Az önkormányzat éppen ezért funkcióval akarta ellátni az épületet, erdei iskolává alakították volna a mátyáshalmi iskolát, ahová akár kerékpárral is érkezhettek volna a nagyobb diákok, a kicsik pedig busszal, hiszen nincs messzire Vásárhelytől és remek helyszínt biztosított volna a tanuláshoz, játékhoz, osztálykirándulásokhoz. A tanítói lakrészből pedig gondnoklakást kívántak kialakítani, vagyis egész évben lett volna felügyelet az épületen. A tervek megvalósítása azonban csak a tetőfelújításig jutott. Almási István halála után, 2018 februárjától Márki-Zay Péter lett a város polgármestere.