Centiken múlt az ütközés, videó rögzítette az életveszélyes jelenetet

Majdnem tragédiába fulladt egy átlagos nap Szegeden. Nem sokon múlt egy komoly baleset a szegedi belvárosban. Ahogy beköszönt a jó idő, egyre több motoros jelenik meg az utakon, ezért különösen fontos a kölcsönös figyelem és előzékenység.

Szerencsére nem történt nagyobb baj. Illusztráció: Shutterstock

Szegeden is rengeteg motoros szeli az utcákat, hiszen több ételrendelő cég futárja is robogókkal, illetve rollerekkel kézbesíti az ételeket. A belváros tele van velük, dinamikusan közlekednek, ezért az autósoknak is nehéz észlelniük őket. Az autósok fokozottan ügyeljenek a holtterekre, irányváltás előtt mindig nézzenek körül alaposan! A motorosok tartsák be a sebességhatárokat, viseljenek védőfelszerelést, és számítsanak a váratlan helyzetekre. A biztonságos közlekedés közös felelősség – így kerülhetők el a balesetek. Így történt ez egy mostani esetnél is, a motoros gyorsan reagált, az autós is, még éppen időben vészfékezett, így nagy baj nem történt. Több KRESZ-tesztünk is rendelkezésre áll, hogy feleleveníts tudását, ezeket itt találhatja.