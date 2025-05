Végre megszűnhet Makó egyik legbüdösebb problémája

A makói Nagyér-csatorna egy kilométeres nyitott szakaszának környékén az idő melegedésével most is egyre jobban érezhető az a bűz, ami évtizedek óta keseríti meg a környék lakóinak életét – számoltunk be róla nemrégiben. Időről időre visszatérő kellemetlen szaga egyrészt annak a termálvíznek a fenoltartalma miatt van, amely a kórháztól folyik a csatornába, másrészt a burjánzó növényzet rothadásával. Ráadásul, mint a legutóbbi testületi ülésen elhangzott, magas a vízszint és emiatt a Nagyérből visszafolyik ez a büdös víz azoknak az utcáknak az árkaiba is, ahonnan az esővizet csapadék esetén fogadnia kell.

A Nagyér-csatorna vize pang, a növényzet rothad. Fotó: Szabó Imre

Gondoskodni kell a meder tisztításáról minél előbb

A csatornából a víz csak akkor tud lefolyni, ha gondoskodnak a városhatáron túli szakasz medertisztításáról. Ennek érdekében az önkormányzat tárgyalásra invitálta az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG) illetékeseit. A megbeszélésre a napokban került sor – tájékoztatta a Délmagyarországot a városháza. Megtudtuk, az igazgatóság képviseletében Kozák Péter igazgató, Versegi László szakaszmérnök és Tamasi József kiemelt műszaki referens ült tárgyalóasztalhoz, az önkormányzat részéről pedig Farkas Éva Erzsébet polgármester és Gáspár Sándor települési képviselő. Részt vett az egyeztetésen a hivatal részéről Zsámboki Zsolt műszaki csoportvezető is.

Megszűnhet a Nagyér-csatorna bűze - véglegesen is

Az egyeztetésen felek megállapodtak: a Nagyér-csatorna és annak befogadójának üzemeltetése során a jövőben az önkormányzat és az ATIVIZIG összehangolja partél-karbantartási munkálatait a hatékonyabb működés érdekében. Gáspár abban bízik, hogy ennek megfelelően hamarosan indul a munka. Szó esett a Nagyér-csatorna tervezett lefedéséről, illetve a hozzá kapcsolódó záportározó és szivattyúház építéséről is, amire a város pályázatot nyújtott be. Az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz a pályázat kiegészítéseként benyújtott tanulmányokat értékelik – ezt követően aláírhatják a támogatói szerződést és kiírhatják a közbeszerzési eljárást a kivitelezésre. A szakemberek, akiket a kiviteli tervek elkészítésébe is bevontak, úgy vélték, miután a beruházás megvalósul, a jelenlegi problémák nagymértékben csökkenni fognak, illetve megszűnnek.