A hosszú hétvége után ezekre az infókra van szükséged

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - minden egy helyen. Illusztráció: Shutterstock

Legfontosabb híreink szombaton:

Halálos áldozatot követelt a pusztító tűz, megjöttek a fotók! – galériával

Katonai raktárak és a Vörös Hadsereg titkainak nyomában az erdészeti iskola diákjai – galériával

Készülhetnek a rolleresek! Hamarosan megváltozik az életük

Alga fagyi, díjnyertes ízek és meglepő árak – megnéztük, mit kínálnak idén a fagylaltárusok – galériával

Hajnali sátrazás, lefülelt reggeli telefonhívás, ilyen volt a hatnapos SZIN tíz éve – galériával

Magyar Péter hiányos jogi ismereteit tükrözi a legfőbb ügyész elmozdításáról szóló bejegyzése

Repülőgép zuhant egy lakónegyedre (videó)

Napi infó

Időjárás

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, délelőtt többfelé valószínű eső, zápor. Kora délután átmeneti szünet lehet, majd délnyugat felől kiterjedt zivatarrendszer érkezhet felhőszakadásokkal. Az északi, északkeleti szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. 15-17 fok köré esik vissza a hőmérséklet.

Közlekedés

Szeged: Szeged közlekedése visszatért a hétköznapok rendjébe, már most is meglehetősen erős a forgalom. A városba vezető utak telítettek, főként a Bajai, Dorozsmai és a Szabadkai út járható lassan, de alakul a tumultus a Szőregi úton is. A Dózsa utca vízvezeték-rekonstrukciós munkáinak következő ütemében a Kazinczy és az Arany János utca közötti szakaszon csak a tömegközlekedés engedélyezett (félpályás útzár mellett) 30 km/h forgalmi lassítással. A Dózsa utca – Arany János utca csomópont lezárásra kerül. A gépjárműforgalom számára a terelőútvonal a Stefánia és a Kazinczy utca. Itt a forgalmi irányok is megváltoznak. A közlekedést a munkálatok alatt kihelyezett táblák, lámpák segítik.

Mérik az autósok sebességét a Winkler László utcában.

Az M5-ös autópályán,

- Műszaki átjáró bontást végeznek a nap folyamán Örkény térségében, ami miatt a 49-es és az 50-es km között, illetve az 55-ös és az 57-es km között mindkét oldalon a belső sávot zárják le.

- A 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét elkerülő szakaszán szalagkorlátot javítanak. A 84-es és a 90-es km között mindkét oldalon a belső sávot zárták le, így Röszke irányába és Budapest felé is a külső- és a leállósávon lehet autózni.

A 45-ös főúton, Szentes és Hódmezővásárhely között mozgó terelés mellett munkaidőben kaszálnak. A 32-es és a 39-es km között az aktuális munkaterületnél félpályás korlátozás van érvényben.